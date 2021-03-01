Мнение: Падение рождаемости в Китае, снижение младенческой смертности и ненастоящий индеец

01.03.2021, 19:16, Разное

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1. Отмена политики «Одна семья – один ребёнок» не помогла китайцам. Прошло уже пять лет, а рождаемость в Поднебесной продолжает падать. Ещё немного, и в Китае начнётся естественная убыль населения, когда показатель рождаемости станет меньше растущего показателя смертности. Ситуацию с вымиранием КНР разбирает коллега genby:

https://genby.livejournal.com/903699.html

С особой надеждой на наступающий «Китайский крест» смотрят американцы. Темпы роста экономики КНР сейчас таковы, что Китай в ближайшие годы уверенно догонит и перегонит Америку не только по ВВП ППС (это уже произошло), но и по номинальному ВВП. К 2030-м годам китайцы по большинству важнейших экономических параметров будут доминировать в мире.

Но у Китая есть слабое место, демография. Сокращение рабочей силы может здорово подкосить дальнейший рост Красно-Жёлтой Империи.

У американцев с демографией дела также не ахти (рождаемость падает, смертность растёт), но по инерции в деградирующие США ещё едет большое число мигрантов со всего света. Доля белого населения в Штатах вскоре снизится до менее 50%, и очевидно, власти США рассчитывают, что рождаемость негров и латиноамериканцев вместе с мигрантами смогут обеспечить устойчивое продолжение роста американского населения.

2. Светлое пятно в нашей демографической статистике продолжает светлеть:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/bezuslovnyi-uspeh-rossiiskoi-vlasti-o-kotorom-luchshe-ne-govorit-60363e6aa332dd737377c16d

В 2020 году младенческая в России снизилась (в очередной раз) до исторического минимума за всё время наблюдений. Сегодня этот показатель составляет 4,5 промилле (случаев на 1000). В 2019 году она была 4,9 промилле.

Для сравнения, приведу статистику по другим странам. Беру показатели за 2019 год, потому что на сайте ООН пока нет свежих данных. Напоминаю, что в 2019 году в России показатель младенческой смертности был 4,9.

Для сравнения, по данным ООН (в 2019 году), в США этот показатель 5.6. Средний показатель по Европе 4,02, Китай – 6.8, в мире 28,2.

В 2000 году в России показатель младенческой смертности находился на отметке в 16,5, характерной для стран со слаборазвитой медициной. Для сравнения, в Европе в 2000 году он равнялся 8,77 – то есть был в 2 раза ниже. Сейчас наш разрыв с Европой минимален: 4,5 против 4,05. В 1990 году, на излёте СССР, разрыв с Европой также был большим: 18 против 13.

С 2000 года показатель младенческой смертности в России снизился в 3,4 раза.

3. Я как-то писал о казусе белой американки Джессики Круг – преподавательницы-активистки, которая годами притворялась чёрной:

https://olegmakarenko.ru/1947844.html

Виктор Мараховский рассказывает про похожую историю в Канаде. Там, однако, модно притворяться не неграми, а индейцами:

https://t.me/vmarahovsky/1801

Университет Британской Колумбии уволил одну из своих знаменитых преподавательниц – доктора Эми Вольф.

В течение многих лет доктор Вольф учила студентов университета культуре Коренных Жителей (то есть канадских индейцев), а также служила консультантом по деколонизации – то есть объясняла, как потомственная представительница племени микмак, как белым не быть расистами. То есть чтить головокружительное культурное наследие племён, которые до прихода европейцев не имели настоящей письменности, охотились с каменными топорами и даже научились делать медные ножики путём расплющивания медных самородков камнем.

В конце января д-р Вольф привлекла общественное внимание, заявив, что администрация университета покрывает 12 студентов, которых она разоблачила как нетерпимых белых супремасистов – вместо того, чтобы принудить их каяться.

Но настоящие проблемы у доктора Вольф начались уже в феврале – после того, как кто-то в Твиттере поставил под сомнение её индейство.

Доктор, конечно, носит длинные чёрные волосы до плеч, курточки с висюльками и фотографируется с бубном, а также рассказывала, что её в детстве усыновили белые и научили стыдиться её Коренного Наследия. Но, констатировал тред, фамильное древо дамы показывает, что тут что-то не так. Мама у доктора полька, папа – на четверть венгр, на три четверти франко-канадец. Никаких микмаков не обнаружено. Может, среди французов и затерялись какие-нибудь индейцы – но это было столь давно, что бегать с бубном, звать себя Белой Совой и требовать каяться от белой человеки как-то неуместно.

…Это, ув. друзья, было ещё полбеды. Мало ли передовых карьеристок в передовом мире сейчас фабрикуют себе Угнетённое Наследие. Одна такая блондинка со вздёрнутым носиком, Лиз Уоррен, даже заседает в американском Сенате и выдвигалась в президенты США.

Но д-р Вольф отреагировала на начавшиеся разговоры о том, что она, возможно, не настоящая Покахонтас, немного слишком болезненно.

А именно – она написала ретвитнувшему тред о ней коллеге следующее воззвание:

«Мы доберёмся до тебя, [сексуальный партнёр своей мамы]. Сегодня ты смотришь в зеркало и видишь, как из твоего глаза вытекает [помёт], которым ты полон. Ты заплатишь. [Я имела тебя], расист. Даже если это будет последнее [совокупляющееся] дело, которое я сделаю в жизни – я разрушу твою карьеру. Провались в ад, расистский [сексуальный партнёр своей мамы]. Я приду за тобой. Я убью».

На этом месте администрация университета уже не выдержала и отправила доктора на мороз. Доктор носится кругами, уверяет, что её не так поняли, грозится судами и представляется жертвой расистских предубеждений. Может, кстати, ещё и выиграет.