Личное: “Он был очень закрыт”

01.03.2021, 19:08, Разное

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Вчера мы такой примерно сценарий обсуждали, давайте посмотрим предметно.

Но таких возможностей у нас будет еще очень много. В каждом письме почти одно и то же.

Из-за недостатка n(ОЗ) и шагов мимо границ ее СЗ уменьшилась. Сначала немного, потом сильней и еще сильней.

А СЗ ее партнера наоборот выросла. Давайте посмотрим на это.

emi_grantin

Здравствуйте, Эволюция.

Надеюсь, что мне повезет и письмо попадет на разбор.

Живу в одной европейской стране довольно давно. Мне 35, детей нет, была замужем и после были отношения, уже здесь. За внешностью слежу, занимаюсь спортом с детства.

Есть интересная для меня творческая работа и хобби, пара друзей, квартиру снимаю.

Мы познакомились с М в начале лета, совпали в тиндере, где я только зарегистрировалась на тот момент, и встретились. Мне он сразу понравился, и по переписке, общению и при встрече. И я старалась понравиться ему изо всех сил.

(Старания изо всех сил не увеличивают n(ОЗ), а часто даже уменьшают. То есть n(ОЗ) это ни в коем случае не старания. Это исключительно то, что приятно самому человеку и никак его не грузит, не выглядит щипцами, это чистый кайф, который человек получает от вас)

ОЗ его больше моей, ему 43, у него много друзей, хороший доход. Он никогда ни с кем не жил, женат не был, детей нет. Он очень симпатичный, общительный и обаятельный, сияет, находясь в обществе. Честно говоря, я сразу видела, что мужчина он не простой, женщин у него было много, и мне не по плечу. Но отношения начались быстро. У нас есть обшие хобби, в одном из которых мой уровень выше его и это, похоже, и поддержало его интерес ко мне.

Он хотел секса в первый же день, когда пришел ко мне домой, начал меня целовать, но все это было так автоматически с его стороны, как рутина, что я сказала, что так не могу, что чувствую его холод и мне он не нравится, хотя сам М нравится очень. И что лучше будем просто друзьями. Мы выпили по бокалу просеко у меня на балконе, М остался спать со мной, обнимал, был нежным. Нежным и внимательным он был всегда, мне сейчас кажется, что он просто такой сам по себе. На следующий день он был снова у меня, мы рисовали, слушали музыку, потом все случилось как-то само собой.

(Ее СЗ выше нуля и может быть росла бы, но она уверенно достает щипцы и даже скалку. Отчитывает его за холод, наказывает отказом и предложением дружбы. Мужчина старается быть нежным, чтобы избежать повторного наказания. СЗ ее уменьшается, а главное лишается потенциала роста. Понятно, почему лишается?)

Все лето провела как на вулкане из-за чувства неуверенности в себе, хотя М много времени проводил со мной. Виду не подавала и старалась сделать наше общение приятным для него, без выноса мозга.

Иногда я чувствовала от него какой-то холод, тогда отдалялась, потом все снова становилось хорошо. Ну то есть как “хорошо”. Он не говорил мне, что любит, думала – рано.

(Наказывала его дистанцией за холод. Опишите в чем отличие между нормальной дистанцией и этим)

В конце сентября за ужином зашла речь о детях, случайно, и он мне сказал, что-то вроде “Зайчик, но ты же знаешь, но мы же уже обсудили, что я не хочу ребенка”. Хотя, на самом деле, в начале отношений темы коснулись один раз, когда порвался презерватив, и он спросил себя “а может, уже пора?”. Поняла, что сидеть, набрав в рот воды, тоже не вариант, и спросила его как он видит наши отношения и кто я для него.

(Самое удивительное, как паровозы всегда обосновывают свой паровоз: дескать, другого варианта не было, я же паровоз. Он ей уже все сказал только что, но она решила нагреть щипцы и попытать его еще)

М: “мне нравится как ты выглядишь, когда мы обнимаемся и когда я держу твою руку” и еще много всего. Но того, что женщина хочет услышать от мужчины, которого любит, не сказал. Когда я уходила в тот вечер он заплакал, как я сейчас понимаю, от жалости к себе, а не от любви ко мне, и говорил, что он не может любить, что он уже обращался к психологу, проходил терапию, но что это ничего не принесло.

(Он заплакал от жалости к ней, а она хотела бы, чтобы он плакал от любви)

Осадок был ужасный. Мотало всю неделю. В конце недели принесла ему его книги, хотелось его увидеть. Встретились, говорили. Я поняла, что шансов на отношения нет. Он советовал найти того, кто примет меня “с кожей и волосами”. Решила отлепиться. Сказала ему, что я была с ним счастлива, что хотела серьезных отношений, но этого должны хотеть оба, поэтому и правда, лучше расстаться. М попросил время. Написал на следующий день, пришел ко мне, дал понять, что все-таки хочет встречаться. И мы продолжили.

(Под ее щипцами он решил продолжить. Но ей кажется, что это у нее не щипцы, что она делает шаги в границах и это ее вложения в отношения – вот эти признания в любви и обвинения. Опишите, почему это за границами КП. Обратите внимание, обвинения часто щипцы, но не всегда. Если бы он бы ее взялся обвинять за холод и неготовность выйти за него замуж, она была бы счастлива, это были бы огромные шары с его стороны. А с ее? Почему?)

У М много подруг, с лучшей подругой они ходили в сауну в докоронные времена. Он сказал это в тот день. Я ответила, что он может и дальше ходить в сауну с подругами, но не в отношениях со мной. В другой раз его лучшая подруга хотела остаться у него ночевать. Он сказал об этом мне, ответила, что это меня задевает, они встретились днем. Когда мы были на прогулке, он смотрел на других девушек, они улыбались ему. Все эти ситуации будили во мне неуверенность и ревность.

(Она строит его, командует. Компенсирует свой слив, как ей кажется. Но здесь хорошо видно, что косяки увеличивают слив. Опишите)

В январе он переехал в мой район, и, пока обустраивал свою квартиру, жил у меня. Я старалась заботиться о нем, как о госте. Хорошая еда, фильмы, стирка, короче, сервис. Помогала в обустройстве квартиры и ему.

Я сказала ему недавно: “ты всегда можешь найти себе ту, которая не будет ревновать, ту, которая лучше. Я не могу стать лучше, чем я есть. И я не хочу повода для ревности от мужчины, с которым мы вместе” и еще: “И, кстати, о детях, мне бы хотелось, так что хорошо подумай, нужны ли тебе эти отношения”.

(К сожалению, это, похоже, единственный его мотив продолжения отношений. Он решил, что у нее можно пожить, пока он обустраивает квартиру. Ее вложений стало намного больше, среди них есть и полезные, и приятные. Но СЗ ее все равно падает. Кто понимает, почему? И кто понимает, что с КП?)

Вчера вечером мы лежали в постели уже и я спросила хотел ли бы он жить вместе когда-то. Короткое резюме М: “мне нравится концепция 2 квартир, чтобы у каждого было свое личное пространство, детей не хочет вообще или пока, я не должна с ним затягивать, он, возможно “не правильный для меня” и много другого, из арии мертвого жука. Я сначала пыталась объяснить, что не претендую на его личное пространство, а потом поняла, что это все бесполезно, меня он не любит, пожелала спокойной ночи и попыталась заснуть. Было рано, заснуть не смогла, собрала свои вещи тихо и ушла домой.

Сейчас штормит сильно. Мне кажется, что у меня изначально не было шансов на отношения с ним, он никогда не давал прямо понять, что он хочет большего, чем приятное времяпрепровождение, редко говорил о чувствах. Я не знаю как лучше справиться с эмоциями сейчас.

(Опять она попыталась поставить жирную точку. Хотя он давно уже ей сказал, что ничего серьезного с ней не хочет. Опишите, почему она косячит мимо границ, даже когда пытается уйти с его территории на свою?)

Уснуть в ту ночь нормально не смогла, утром установила Тиндер. Постоянные звонки по работе и сообщения от пары мужчин помогли хоть немного отрываться мыслями от М. В середине для тиндер показал его страницу, не с его настоящим именем. Сделала скриншот на эмоциях и позвонила ему.

М: Привет, как хорошо, что ты звонишь, я только собирался то же самое сделать.

Я думал о тебе все утро. Может, мы попробуем просто как тест, ну, что ты с месяц у меня поживешь, чтобы посмотреть, получится ли.

Я: М, привет, посмотри, я тебе сейчас что-то отправила. (Отправила скрин в телеге, честно говоря, я была в бешенстве и по тону моему это было ясно).

М: Да я только зарегистрировался, можно по мейлам посмотреть, я еще вообще ничего там не делал, не смотрел.

Давай встретимся на кофе?

Я: Я сейчас не могу, мне нужно работать, и чувствую себя нехорошо.

М: Когда тогда?

Я: в субб или в воскр

М: Кто позвонит – ты или я, или спонтанно?

Я: Спонтанно

Я отключила уведомления в телеграме, чтобы не ждать подсознательно сообщений от М. Мы часто переписавались до конфликта.

В субботу утром увидела, что накануне он написал, “тебя нехватает здесь”. Ответила глупо – его именем. Не знала, что написать, эмоции захлестывали все еще, температура и ощушения в сердце непонятные.

Для себя решила не звонить ему, дождаться его инициативы.

В воскресенье стало совсем тоскливо, ушла в лес. М позвонил и спросил, есть ли у меня время “на поговорить”, я сказала, что зайду к нему. Он хотел “поболтать” по телефону. Я уточнила, что он вроде, кофе предлагал выпить и все обсудить? Выбрали время. Вечером была у него.

(Опишите, что она тут творит во всем этом куске с тиндером и прочим)

Он сразу расплакался, сказал, что мое решение правильное. Что он говорил с одной из подруг (мы с ней не знакомы), она сказала, он должен искать дальше. Спросил, сказала ли я кому-то, не сказала. Я сказала, что любое его решение принимаю.

Но было сложно, я настроила себя, конечно, совсем на другое. Надо было сразу уходить, но сидели еще часа два с половиной. Он показал свой тиндер – я сказала, мне так проще, если я увижу, что он общается с другими, мне будет легче уйти. Там было совсем пусто. Попросил посмотреть мой – довольно много матчей и переписка. Смеялся, что я ему такой концерт из-за тиндера устроила, а сама… Вообще, ощушение от него было странное, после всех нежностей и кучи проведенного вместе времени, он был очень закрыт и холоден, рад от меня избавиться. Прощаясь в дверях пожелала ему успеха в тиндере. Позвонила сама же через 5 минут.

Я: М, ты знаешь, я желала тебе успехов в Т, но я была с тобой не честна. Конечно, я этого не хочу.

У меня к тебе есть чувства и меня полностью выбило из колеи наше общение сегодня. Я не понимаю, что с тобой, что произошло такого за один день, что ты готов все перечеркнуть.

М: меня и самого мотает, мне нужно вслушаться в себя, надо об этом потом поговорить.

(И вот ее закрутило в водоворот. Хлопает дверью, тут же приходит ныть и умолять, снова хлопает, тут же приходит. Он уже так устал от нее, что мечтает отделаться. Тут что получилось с КП? А его КП насколько выросло, видите?)

Написала ему сейчас: М, не понимаю, что с тобой и думаю, нам нужно поговорить. Мне непросто принять, что у тебя не чувств и ты уже в поиске.

Я перечитываю письмо уже глубокой ночью и вижу, что только качусь вниз и это начало аддикции. Хотелось бы справиться с эмоциями и успокоиться, и восстановиться.

Спасибо, если дочитали.

С уважением, К