Мнение: Достаточно строгое соответствие

01.03.2021, 19:04, Разное

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о «вечном непризнании аннексии Крыма». «Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, потому что ее не было», — цитирует ТАСС Пескова.

Он напомнил, что Крым воссоединился с Россией в «достаточно строгом» соответствии с нормами международного права. Крымское заксобрание приняло решение в соответствии со статусом Крыма.

"В достаточно строгом" – формулировка, аккуратно скажем, неоднозначная.Удивительно, что пресс-секретарь президента допускает такие двусмысленности.

Реальность выглядит иначе. Присоединение Крыма в той форме, которая была использована, как раз и дает право сомневаться в его чистоте и безупречности. У Кремля был шанс и возможность в 14 году навязать свою повестку и закрепить ее международно-правовой статус. Благо, прецеденты уже были созданы, причем самим Западом. Но кремлевские в угаре решали текущие задачи, не беспокоясь о долгосрочных последствиях. И в итоге получили именно их, причем по полной программе.

В этой ситуации есть нюанс, на который не принято обращать внимание. Он заключается в том, что непризнание касается только присоединения Крыма. Так как это было проделано с грубейшими и откровенно наплевательскими нарушениями всего чего только возможно. Начиная с подписи еще СССР под Хельсинскими договоренностями.

А вот вопрос с референдумом независимости Крыма не ставится. Киев, конечно, не признает ни сам референдум, ни его итоги, но вот все остальные на этом событии предпочитают внимание не заострять. Что вполне объяснимо: Косовский прецедент позволял подвести под него и Крымский референдум. С определенными оговорками и уточнениями, но легитимность этого референдума каких-то принципиальных негативных оценок не вызывает. Аргумент про несоответствие украинскому законодательству несостоятелен, так как украинское государство в тот момент отсутствовало на всей территории Украины. Его ошметки или банды вооруженных людей – да, наличествовали, а государство – нет. В таких условиях выборы или референдум – абсолютно легитимный механизм выявления воли людей. И конечно, такие мероприятия в любом случае будут проводиться ситуативно, исходя из текущей обстановки.

Кремль мог (и даже был обязан) сосредоточить усилия по легитимизации итогов референдума. Мало того – он имел все шансы вынудить Киев пойти на признание этих итогов. И уж после военного разгрома в августе 14 году такое признание было единственно возможным политическим итогом военного поражения Киева. После признания Киевом независимости Крыма препятствий для фиксирования нового положения вещей в международном пространстве не существовало. Скорее всего, признание независимости Крыма было бы обусловлено гарантиями его неприсоединения к другому государству, но это тот случай, когда синица в руках лучше журавля в небе.

Но кремлевский гений предпочел действовать дуболомно, полагая, что ему всё сойдет с рук. Саддам Хусейн, наверное, тоже полагал, что исторические права Ирака на Кувейт плюс беспомощность международного сообщества зафиксируют ситуацию так, как выгодно ему. Но просчитался. Диктаторы вообще всегда переоценивают свои умственные способности.

Путин повторил ту же самую ошибку, что и в 2008 году, когда он имел все возможности принять капитуляцию Грузии и обусловить ее признанием Тбились независимости Южной Осетии и Абхазии, раз уж ему так хотелось прийти к этому результату. Но пренебрежение элементарными основами международных отношений создало тупик, из которого теперь выбраться не представляется возможным. Аналогичную ловушку Путин создал себе и с Крымом, демонстративно наплевав на то самое международное право, на которое он ссылается.

Поэтому и приходится Пескову рассуждать о "достаточно строгом" соответствии. То есть, строгом, но все-таки не совсем. Хотелось бы и построже, но и так достаточно. Увы, но у партнеров на этот счет иное мнение: недостаточно строго.

Парадокс в том, что всю эту историю Путин привез себе (и нам) сам. Всего лишь крайне бестолково воспользовавшись идеальными возможностями, существовавшими у него зимой 14 года. Впрочем, бездарность, похоже – фишка Путина. Точно так же в никуда он спустил триллионы долларов, внезапно обрушившимися на него в середине нулевых. Идеальная стартовая позиция для масштабной реконструкции и реорганизации страны. Но он и тут умудрился все превратить в навоз. Так что крымский провал – это просто еще одна грань талантов нашего величайшего управленца.

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