Редкий выход: Николь Кидман и Кит Урбан появились на церемонии “Золотой глобус” вместе с дочерьми

01.03.2021, 19:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Помимо роскошных нарядов десятков звезд и неожиданного списка победителей, премия “Золотой глобус” в этом году порадовала и другими моментами. Николь Кидман была номинирована на премию в номинации “Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме” за мини-сериал “Отыграть назад” (The Undoing), где ее напарником был Хью Грант. Несмотря на то что сама Николь осталась в итоге без статуэтки, ее включение по видеосвязи точно многим запомнилось. 53-летнюю актрису поддержали не только ее супруг Кит Урбан, но и их дочери — 12-летняя Сандэй и 10-летняя Фэйт. “Выход” в свет в полном составе оказался неожиданным даже для ведущих — а сами девочки, похоже, стеснялись виртуального появления на публике.

Кстати, они уже пошли по стопам матери: еще до пандемии дочери актрисы приняли участие в съемках сериала “Отыграть назад” для канала HBO. И хотя роли им достались эпизодические, для обеих этот сериал стал большим шагом в актерской карьере. За их плечами уже есть небольшие роли во втором сезоне сериала “Большая маленькая ложь”, где одну из главных ролей сыграла Николь. А в августе 2019 года девочки озвучили персонажей мультфильма “Angry Birds 2 в кино” — птичек Лили и Беатрис.

Николь Кидман и Кит Урбан с дочерьмиПо примеру Кидман актеры Марк Руффало и Итан Хоук, которые претендовали на победу в номинации “Лучший актер в телефильме или мини-сериале”, тоже вышли в эфир со своими семьями. Обладателя статуэтки Руффало сопроводили его жена Санрайз Койни и двое из их троих детей: 19-летний сын Кин и 15-летняя дочь Белла. А бывшего мужа Умы Турман поддержали его нынешняя супруга Райан и их дочери – Индиана и Клементин.

Марк Руффало с семьей Итан Хоук с семьей

Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан вместе уже 14 лет. Они познакомились в 2005 году, в 2006-м Николь вышла на красную дорожку премии Grammy с ослепительным помолвочным кольцом на руке. Как оказалось, Кит сделал ей предложение в свой день рождения, 26 октября. Свадьба звезд состоялась 25 июня 2006 года в Сиднее. Через два года после свадьбы у Кита и Николь родилась дочь Сандэй Роуз, а еще через два — вторая дочь, Фэйт Маргарет.

Увидеть Сандэй и ее сестру Фэйт Маргарет Кидман-Урбан удается крайне редко. Николь взяла за правило не показывать детей в социальных сетях и строго придерживается его уже много лет. Лишь самым проворным папарацци удавалось запечатлеть их в сопровождении звездных родителей. А вот старшие, приемные дети Николь Кидман от брака с Томом Крузом — дочь Изабелла Кидман-Круз и сын Коннор Круз — сами избегают публичности и уже много лет почти не общаются со звездными родителями. Лишь на прошлой неделе Белла впервые за долгое время опубликовала селфи в Instagram.