 

Электрокар Hyundai Ioniq 5 получит инновационные аккумуляторы от SK

01.03.2021, 18:54, Новости дня
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Появились данные, что обновленный электрокар Hyundai Ioniq 5 будет оснащаться уникальными аккумуляторами.

Вместе с тем такое решение принято производителей после того, как были выявлены 15 случаев возгорания батарей, которые выпускались брендом LG Chem. В свою очередь, модель Kona отозвали в количестве 82 тысяч экземпляров именно по причине неисправных аккумуляторов.

Есть предположения, что новый электрокар Hyundai Ioniq 5 сможет приятно удивить и другими новшествами, однако разработчики умышленно удерживают в тайне любые подробности, касающиеся новой модели. В ближайшее время озвучат остальные детали об электрическом автомобиле.



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