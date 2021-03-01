В Китае представлен конкурент седана Mercedes S-Class

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01.03.2021, 18:54, Новости дня
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В скором времени выйдет новый роскошный седан Hongqi H9, который позиционируют в качестве конкурента для Mercedes S-Class.

В салоне автомобиля установили 12-дюймовый проекционный дисплей, а также цифровую приборную панель. Кроме того, салон предполагает комфортное размещение 4 человек с опциями ароматической системы, а также с использованием холодильника и массажных кресел.

Предполагается, что новая модель оснащается 2-литровым бензиновым двигателем с мощностью 241 л.с. Кроме того, в продажу поступит усовершенствованная модификация с 3-литровым турбированным двигателем с мощностью 269 л.с. В обеих комплектациях применили семиступенчатую автоматическую коробку передач.



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