 

Мнение: “Слуга народа” продолжает пробивать дно

01.03.2021, 18:52, Разное
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После публикации свежих соц.опросов фиксирующих продолжающееся крутое пике "Слуги народа" (при текущих темпах, к лету ее обойдет даже "Батькивщина"), "Перший незалежный" (который ведут журналисты с уже закрытых Зеленским телеканалов), был моментально изъят из кабельных сетей на Украине (и сейчас вещает на Ютубе), а на Партию Шария сегодня завели дело, что скорее всего выльется в скорый запрет данной партии на Украине. Вся эта неадекватность процветает и будет процветать, пока Зеленский будет сохранять поддержку Вашингтона.

И еще прекрасное.

Источник: Colonel Cassad



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