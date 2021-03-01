На госслужбе есть травля и харассмент, но люди об этом не говорят, а просто увольняются – глава Нацбюро по вопросам госслужбы Алюшина

01.03.2021, 18:50, Новости дня

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Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина заявляет, что государственные служащие не говорят о харассменте, когда подвергаются ему, а просто увольняются. Об этом она сказала в интервью “Интерфакс-Украина”.

“В 2018 году мы проводили исследование – есть травля на государственной службе, в частности буллинг, моббинг, харассмент. В рамках этого масштабного всеукраинского опроса мы пришли к выводу, что 66,6% лиц, прошедших опрос, подвергались травле. Но самое важное, что люди никуда не обращались”, – сказала Алюшина.

По ее словам, результаты опроса показали, что 1-2% обращались в профсоюзы, не более 2% – в суд, а подавляющее большинство никуда не обращалось.

“Что касается вопроса харассмента, то люди об этом не говорят, они этого стесняются. Они просто уходят с государственной службы”, – добавила Алюшина.

Глава НАГС отметила также, что около 60% людей уходят с госслужбы в первый год работы. “То есть, первый год на государственной службе имеет чрезвычайную текучесть, а те, кто остается, – они вырастают в системе”, – сказала она.

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