 

Когда выйдет Навальный, дворец Путина, смерть тирана, израильское гражданство. Интервью Бацман с Шендеровичем. Трансляция

01.03.2021, 18:50, Новости дня
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Шендерович родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры по специальности “режиссер самодеятельных театральных коллективов”.

Получил известность как сценарист популярного политического шоу “Куклы”, которое выходило на телеканале НТВ в 1994–2002 годах.

В разные годы вел программы на телеканалах НТВ, ТВС, RTVI, “Радио Свобода” и “Эхо Москвы”, как колумнист сотрудничал с “Ежедневным журналом”, “Новой газетой”, The New Times, “ГОРДОН”. Выпускает книги со своей публицистикой и прозой.

В 2005 году баллотировался в Госдуму, но проиграл выборы.

Критикует российские власти. Принимает активное участие в жизни оппозиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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