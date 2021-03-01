“Она в шоке”, “Испугалась малышка”. Притула показал реакцию дочери на фокус. Видео

01.03.2021, 18:50, Новости дня

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Украинский шоумен, член партии “Голос” Сергей Притула 27 февраля в Instagram разместил видео, показав, как его трехлетняя дочь Соломия реагирует на фокус в его исполнении.

В ролике шоумен налил из кувшина в бокал воду, накрыл его салфетками, а затем перевернул вверх дном, не пролив ни капли. Наблюдавшая за процессом дочь шоумена в это время не сдержалась и закричала.

“Тот конгломерат эмоций, которые промелькнули на лице Соломийки, стоит того, чтобы делать и дальше подобные эксперименты”, – написал шоумен.

“Реакция ребенка – вместо тысячи слов”, – прокомментировали ролик фолловеры.

“Испугалась малышка”, – написали подписчики.

“Она в шоке”, – отреагировали на публикацию пользователи сети.

“Реакция Соломии невероятная – от испуга до удивления”, – отметили фаны Притулы.

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Публикация от Сергіи * Притула (@siriy_ua)

Соломия (2017) – дочь Притулы от второго брака с Екатериной Сопельник. От предыдущих отношений у шоумена есть сын Дмитрий (2008).

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