 

В феврале только 17 нардепов приняли участие в 100% голосований – КИУ

01.03.2021, 18:50, Новости дня
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Лишь 17 из 422 народных депутатов приняли участие в 100% голосований Верховной Рады в феврале. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Facebook.

Всего за месяц состоялось 352 голосования, во время которых было принято 96 законодательных актов.

23 народных депутата пропустили 90% голосований. Речь идет не только о парламентариях, которые не посещали пленарные заседания, но и о тех, кто присутствовал, но не голосовал.

Семь из 23 депутатов ни разу не голосовали в прошлом месяце: 

Тарас Козак из “Оппозиционной платформы – За жизнь”;
Александр Скичко из “Слуги народа”;
Игорь Колыхаев из группы “За майбутнє”;
Степан Ивахив из группы “За майбутнє”;
Олесь Довгий – внефракционный;
Наталья Пипа из “Голоса”;
Вадим Столар из “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Еще один член фракции ОПЗЖ Сергей Левочкин голосовал в 0,28% случаев. “Слуга народа” Галина Третьякова приняла участие в 0,85% голосований. Ренат Кузьмин из ОПЗЖ голосовал в 1,1% случаев. Федор Христенко из ОПЗЖ, так же как и его коллега по фракции Юлия Солод, принял участие в 1,7% голосований.

Указано, что члены “Оппозиционной платформы – За жизнь” в среднем голосовали только в 47% случаев, что стало самым низким показателем. Депутаты группы “За майбутнє” приняли участие в 60% голосований, “Батькивщины” – 70%, “Голоса” – 76%, “Довіри” – 78%. Активно голосовали депутаты из фракции “Слуга народа” (88%) и “Европейской солидарности” (81%).

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/5098380470203668

По данным КИУ, в прошлом году 100 нардепов ни разу не выступили в парламенте.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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