 

В Украине потеплеет до +15 °С – Укргидрометцентр

01.03.2021, 18:50, Новости дня
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В Украине 2 марта ожидается погода без существенных осадков, на востоке и северо-востоке страны днем небольшие осадки, на дорогах местами гололедица Об этом “Укринформу” сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью +2… -3 °С, на востоке – до -6 °С; днем +2…+7 °С, в западных областях +6…+11 °С, на Прикарпатье – до +15 °С, в Карпатах ночью -3…-8 °С, днем 0…+5 °С. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, отметили в Укргирометцентре.

“В Киеве и Киевской области 2 марта облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью в столице около 0°, днем +4…+6 °С, по области ночью около 0°, днем +2…+7 °С”, – сказано в сообщении.

3-го и 4 марта в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью 3 марта на востоке страны небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, ночью 3 марта на юге местами порывы 15-20 м/с.

По прогнозу синоптиков, 5 марта ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме южных областей, небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью +2°… -3° °С, днем 0…+6 °С, на юге страны и Закарпатье +8…+13 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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