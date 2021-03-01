 

Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями

01.03.2021, 18:48, Разное
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская накануне сообщила о возобновлении протестных акций в республике. Она подчеркнула, что давление на Александра Лукашенко будет усиливаться с каждым днем. “Думаю, весной его уже не будет”, – сказала экс-кандидат в президенты Белоруссии.

На ее слова отреагировал аналитик Павел Усов. На своей странице в социальной сети “Фейсбук” он напомнил, что ранее оппозиция уже озвучивала сроки возможного ухода лидера. Сначала Тихановская говорила, что режим падет осенью 2020 года, затем – в январе 2021 года, однако прогнозы не сбылись.

По мнению Усова, оппозиции нужно настраивать белорусское общество на длительную борьбу с властью, “на лишения и потери”, а не “кормить иллюзиями и надеждами”. После страшных событий, произошедших после выборов, слишком наивно думать о том, что Лукашенко скажет “я устал, я ухожу”.

Политолог также опроверг данные о том, что режим переживает кризис. “Аппарат террора работает исправно”, – отметил Усов. Депутаты продолжают ужесточать законы в отношении инакомыслящих, а судьи – оглашать приговоры сторонникам оппозиции. Также не наблюдается массового оттока чиновников из страны.

Единственное, что сможет победить Александра Лукашенко, – это национальное движение, уверен аналитик. Для этого требуются огромные усилия, оппозиции следует мобилизовать все социальные и политические структуры общества. “Но это не произойдет нынешней весной”, – заключил эксперт.



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