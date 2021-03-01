Ученые выяснили, кто на Земле не болеет раком

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01.03.2021, 18:46, Разное
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Согласно статистическим данным, он онкологических заболеваний умирают 11-25% жителей планеты. При этом, схожая статистика сохраняется и для животных. Ученые выяснили, кто на Земле вообще не болеет раком.
Исследование специалистов утверждает, что практически не подвержены онкологии слепыши, слоны и голые землекопы. Британский эпидемиолог Ричард Пето обратил внимание на то, что в природе существует парадокс. Грызуны, у которых в тысячу раз меньше клеток в организме, чем у человека, подвержены такому же риску развития рака. По логике вещей, большее число клеток повышает вероятность ошибок, которые приводят к онкологическим заболеваниям. Но в действительности, все наоборот – риск болезни у людей и мышей практически одинаковый. При этом, онкология у самых крупных сухопутных существ – слонов, встречается намного меньше, чем у грызунов.

Ученый предполагает, что крупные млекопитающие имеют особые биологические механизмы, благодаря которым злокачественная опухоль уничтожается уже на стадии ее формирования. Дальнейшие открытия исследователей подтвердили теорию британца Ричарда Пето. Например, шесть лет назад Винсент Линч из США обнаружил у слона 20 копий гена TP53, который ответственен за защиту от раковых заболеваний. При этом, у человека их всего 1 или 2. Кроме этого, антираковые гены крупных сухопутных существ способны создавать более качественные белки, которые отвечают за подавление онкологических опухолей.

Источник: ria.ru



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