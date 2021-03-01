Ученые из РФ создали систему для управления компьютером при помощи взгляда

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01.03.2021, 18:46, Разное
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Ученые из РФ, которые представляют Московский государственный психолого-педагогический университет, создали уникальную систему для управления компьютером. Ее особенность в том, что работает она с помощью взгляда.
Специалисты полагают, что их новая разработка облегчит использование ПК для людей, которые имеют ограниченные возможности. Для многих ОС функция «управление взглядом» будет входить в стандартный набор компьютера. Функционировать разработка сможет с помощью прибора отслеживания взгляда айтрекера. Благодаря специальной камере будет определяться положение зрачка, после чего ПК вычислит, куда смотрит пользователь. Когда человек задержит взгляд, система распознает это как «клик мышью».

Как пишет издание «Политэксперт», исследователи назвали и значительный недостаток своей разработки. По их словам, система пока неспособна различить намеренные задержки взгляда человека и непроизвольные, которые возникают, когда пользователь с ограниченными возможностями хочет что-то тщательнее рассмотреть на экране. Ученые намерены доработать этот момент.



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