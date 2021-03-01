 

Ученые из России предложили лечить диабет антиоксидантом из лосося

01.03.2021, 18:46, Разное
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Российские исследователи предлагают лечить диабет при помощи антиоксиданта из лосося, придающего узнаваемый красный цвет рыбе и креветкам. Оказалось, что он замедляет процесс развития диабета, а также помогает справиться с ним.
Согласно отчетам, предоставляемым Всемирной организацией здравоохранения, диабет первого и второго типа диагностирован у 463 млн человек. Кроме того, у каждого третьего или четвертого человека встречается метаболический синдром — предшественник диабета. Но, по мнению ученых, антиоксидант под названием астаксантин способен нормализовать работу клеток благодаря свойству, позволяющему ему бороться с окислительными стрессами.

По словам сотрудника Уральского федерального университета (УрФУ) Османа Набайире Канвугу, результаты последних исследований показали, что астаксантин обеспечивает защитой от окислительных процессов глаза, почки, печень, нейроны, бета-клетки поджелудочной железы и другие органы. Также, попадая в организм, антиоксидант из лосося улучшает метаболизм глюкозы и липидов.

Однако о терапевтической активности астаксантина информации пока нет. Для этого необходимы дополнительные доклинические и клинические исследования, результаты которых покажут, как антиоксидант влияет на здоровье людей, у которых был диагностирован диабет.

Источник: nauka.tass.ru



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