Академик предупредил переболевших COVID о риске повторного заражения

01.03.2021, 18:28, Новости дня

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Нейтрализующие коронавирус антитела образуются только у 50% переболевших, сообщил академик РАН, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Оказалось, что только у 50% перенесших COVID-19 имеются антитела, которые являются вируснейтрализующими», – сказал он на круглом столе на тему «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?», передает ТАСС.

Как отметил Караулов, это значит, что только у половины пациентов антитела способны подавлять связывание белка RBD – части вируса, которой он прикрепляется, – с рецептором клетки. К сожалению, по его словам, титр антител не всегда коррелируется с их способностью препятствовать инфицированию.

Специалист отметил, что врожденный иммунитет определяет многое, однако каждому доступно усиление иммунитета. «Это легко поддается коррекции: физкультура, сон, нормальный образ жизни, психоэмоциональный статус и так далее», – добавил академик.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.

Напомним, врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский сообщал, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.

Вакцинация в РФ началась в декабре, а с 18 января проходит массовая вакцинация. В Москве сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации.