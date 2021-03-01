На тестах замечена модель кроссовера Lamborghini Urus Evo

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01.03.2021, 18:04, Новости дня
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В Сети выпустили шпионские кадры обновленного кроссовера Lamborghini Urus Evo, который проходит тестовые испытания.

Эксперты предполагают, что модель в ближайшее время дебютирует на мировом рынке. Первое поколение роскошного кроссовера Lamborghini Urus показали в 2018 году, однако теперь разработчики намерены предложить еще более агрессивную модификацию. Под капотом Lamborghini Urus Evo используется бензиновый агрегат с турбиной на 641 л.с. мощности. Кроме того, предельная скорость ограничена на уровне 305 км в час.

Ряд специалистов выступили с прогнозом относительно серьезных обновлений в салоне, где применят новые материалы отделки. Новый Lamborghini Urus Evo выступает в качестве продвинутого внедорожника на фоне предшествующего поколения автомобиля.



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