Представлена более мощная версия кроссовера BMW X6 M

01.03.2021, 18:04, Новости дня

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Известное ателье G-Power продемонстрировало более мощную модификацию кроссовера BMW X6 M.

Данный автомобиль получил под капотом битурбированный двигатель объемом 4,4 литра с мощностью 800 л.с. Кроме того, существенную доработку осуществили в отношении выхлопной системы и турбокомпрессоров. В продажу выпустят три версии GP-700, GP-750 и GP-800, отличающиеся функционалом и мощностью. В максимальном исполнении модель кроссовера BMW X6 M доработка оценивается ателье в 24 тысячи евро.

Напомним, баварские модели достаточно часто подвергаются доработке продвинутыми ателье, выпускающими улучшенные модификации, включая бронированные автомобили с повышенной прочностью и проходимостью.