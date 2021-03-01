Компания Subaru планирует создать новый суббренд

01.03.2021, 18:04, Новости дня

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Японский бренд Subaru объявил о намерении выпустить новую марку Wilderness, под которой начнут выпускать бездорожные машины.

В частности, первым экземпляром выступит внедорожный универсал Outback, который до конца текущего года появится в свободной продаже. Вместе с тем отличить модель можно по увеличенному клиренсу, модернизированной подвеске, а также накладкам на арках и небольшим дискам.

Из технических параметров о модели Outback известно, что модель получила 2,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 264 л.с. Первыми смогут приобрести внедорожный универсал в США, однако в дальнейшем автомобиль поступит и на остальные рынки. Остальные подробности и стоимость универсала пока не раскрыты.