 

СБУ задержала мужчину, который 16 раз сообщал о “минировании” госучреждений Харькова

01.03.2021, 18:00, Новости дня
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Служба безопасности Украины задержала харьковчанина, который систематически отправлял анонимные сообщения о минировании государственных учреждений Харькова. Об этом 1 марта в Facebook заявил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

“Оперативники спецслужбы задокументировали, что этот харьковчанин причастен как минимум к 16 анонимным сообщениям о минировании Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины”, – написал Абдула.

По его словам, экспертиза, проведенная в Национальном научном центре судебных экспертиз им. Бокариуса, подтвердила идентичность голоса псевдоминера и установленного гражданина.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника после очередного сообщения о минировании.

Правоохранители готовятся сообщить задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/VladislavAbdula/posts/1891097831055583

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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