В “Слуге народа” отреагировали на прекращение госфинансирования НАПК: Разбираемся

01.03.2021, 18:00, Новости дня

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В “Слуге народа” изучают сообщение Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) об остановке государственного финансирования партии из-за выявленных нарушений в отчетности. Об этом в комментарии “Радіо Свобода” сообщил руководитель партии и первый заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко.

“Мы разбираемся сейчас, – сказал он. – Хотим почитать, что они говорят нам, и будем тогда реагировать… Отмена – это если партия не предоставила объяснений, не исправила ситуацию, тогда на следующий квартал [НАПК] они могут отменить. А пока они пишут, что приостановлен процесс финансирования”.

Корниенко отметил, что “Слуга народа” уже получила госсредства за первый квартал 2021 года, поэтому решение НАПК может касаться второго квартала.

Корниенко убежден, что финансирование будет возобновлено после того, как партия предоставит необходимые объяснения и устранит возможные нарушения в документации, сообщила пресс-служба “Слуги народа”.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/1071441530028512

НАПК обнаружило признаки уголовных преступлений в отчетах “Слуги народа” по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии), ч. 5 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и остановило государственное финансирование партии. Об этом 1 марта писала пресс-служба агентства. Всего НАПК выявило нарушения в отчетах 11 политических партий.

Аналитики движения “Чесно” в январе подсчитали, что больше всех государственное финансирование в этом году в размере 345,8 млн грн предусмотрено для партии “Слуга народа”. На втором месте находится “Оппозиционная платформа – За жизнь” (104,6 млн грн), а на третьем – “Европейская солидарность” (99,7 млн грн).

До 21 апреля 2020 года партиям можно было отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады. С этого дня вступил в силу закон, который гласит, что партия может отказаться от денег за отдельно взятый квартал, объяснили в НАПК.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели 5-процентный барьер.

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