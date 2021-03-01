 

Володин назвал ЕСПЧ инструментом политического влияния

01.03.2021, 17:58, Разное
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ЕСПЧ превратился в политический инструмент влияния на страны, констатировал председатель ГД. Решение Европейского суда по правам человека об освобождении Навального Володин назвал политически ангажированным.

«Они своим регламентом пытаются подменить национальное правосудие. Это недопустимо», — подчеркнул спикер Госдумы.

По его мнению, подобные действия говорят о том, что Россия развивается и становится сильнее. В противном случае против нашей страны не вводились бы санкции, считает Володин.

Комментируя ситуацию вокруг газопровода “Северный поток – 2”, спикер отметил, что проект реализуют, если страны Европы будут бороться за свою экономику и интересы граждан. Газопровод нужен прежде всего Германии, для которой российские энергоносители выгоднее американского сланцевого газа, заметил председатель ГД.

“Если европейцы интересы американцев поставят выше интересов Европы — это будет их выбор», – резюмировал он.

ЕСПЧ 16 февраля потребовал от России освободить Алексея Навального. Мосгорсуд 2 февраля заменил блогеру условный срок на реальный – он проведет в колонии общего режима 2,8 года. Навальный признан виновным в мошенничестве по делу “Ив Роше”. Он неоднократно нарушал условия испытательного срока.



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