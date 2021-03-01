Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал об утилизации индийской вакцины от COVID-19 на территории Незалежной

01.03.2021, 17:56, Разное

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Экс-премьер Украины Николай Азаров проинформировал, что вакцины от COVID-19 индийского производства приходится утилизировать на территории Незалежной. Причина – короткий срок хранения.

Бывший премьер раскритиковал политику Киева по отношению к вакцине от коронавируса. Он уточнил, что правительство Незалежной «спустило на ветер» бюджетные средства, которые должны были пойти на борьбу с пандемией. По словам медиков, индийскую вакцину нужно использовать в течение шести часов после вскрытия, в день прививают 54 человека, а так как в одном флаконе всего 10 доз, то остатки подвергаются утилизации, проанализировал Николай Азаров.

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, Азаров подытожил, что руководство страны должно на своём примере показать, как вакцинироваться от инфекции SARS-CoV-2. Это повысит доверие людей к индийскому препарату, передают его слова «Народные Новости России».