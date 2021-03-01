Диетолог Ирина Торопыгина рассказала о вреде помидоров для здоровья

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01.03.2021, 17:56, Разное
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Диетолог Ирина Торопыгина пояснила о вреде помидоров для организма человека. По ее словам, в овоще содержится очень много сахара, который негативно сказывается на здоровье.
В помидорах содержится множество витаминов С и В, также в их составе присутствуют флавоноиды, уменьшающие воспалительные процессы. В томатах много ликопина – мощного антиоксиданта, предотвращающего рак.

Помидоры являются совершенно недиетическим продуктом из-за содержания сахара, их употребление замедляет процесс сжигания жира. К тому же в сутки организм человека может усвоить не более 22 мг ликопина. В магазинах продаются томаты, выращенные в теплицах, поэтому в них очень много нитратов и иных вредных веществ.

Употребление помидоров способствует повышению кислотности. Из-за поступления в организм грубой клетчатки раздражается слизистая желудка и 12-перстная кишка.

Источник: tsargrad.tv



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