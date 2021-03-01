Григорий Лепс тратил гонорары на спиртное и антиквариат

01.03.2021, 17:56, Разное

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Популярный певец, продюсер и автор музыкальных композиций Григорий Лепс рассказал, куда тратил свои многомиллионные гонорары. По его словам, он покупал антиквариат и спускал средства на спиртное.

Григорий Лепс откровенно поговорил с Арманом Давлетьяровым в рамках интервью. Несмотря на то, что певец зарабатывал достаточное количество денежных средств, у него нет каких-то огромных накоплений. По словам артиста, такая ситуация произошла из-за «безобразного» отношения к финансам.

Сейчас Лепс зарабатывает не только музыкой, доход ему приносит реклама и собственный бизнес. Известно, что он владеет магазином оптики и рестораном. Артист довольно легкомысленно относится к деньгам, поэтому нередко их тратит совершенно впустую. Очень много гонораров Лепс или пропивал, или покупал произведения искусства.

С годами исполнитель стал более серьезнее в данном вопросе, но откладывать на «черный день» ему несвойственно. Сейчас Лепс вкладывает деньги в бизнес-проекты и антиквариат. Артист уже год не употребляет спиртные напитки, поскольку из-за пагубной привычки у него появились проблемы со здоровьем.

Источник: www.youtube.com