Украинская оппозиция обвинила власти страны в госизмене

01.03.2021, 17:38, Новости дня

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Обвинять в госизмене стоит не оппозицию, а действующую власть Украины, считают в украинской «Партии Шария», которую возглавляет блогер Анатолий Шарий.

«Обвинение в госизмене стоит предъявлять не представителям украинской оппозиции, а тем, кто сегодня руководит государством. К сожалению, действующей украинской власти принадлежит абсолютный рекорд по развалу украинской государственности», – заявление опубликовано на странице партии в Facebook.

В пресс-службе партии подчеркнули, что репрессии, цензура и террор националистов не способны помочь власти скрыть принадлежность к развалу государственности на Украине.

Также в сообщении отметили, что «в отличие от нынешнего руководства Службы безопасности Украины», партия действует в рамках закона, и когда политсила «войдет в государственную власть», поступит с СБ так, как требует закон.

Ранее СБУ ознакомила адвокатов блогера Анатолия Шария с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене.

СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.