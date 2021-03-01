 

Лукашенко снял сына с должности помощника по нацбезопасности

01.03.2021, 17:38, Новости дня
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Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор освобожден от должности помощника главы государства по нацбезопасности, соответствующий указ подписал Лукашенко-старший.

«Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Белоруссии.

Напомним, 26 февраля Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Он стал третьим по счету президентом НОК Белоруссии. C мая 1997 года президентом НОК являлся глава белорусского государства Александр Лукашенко.



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