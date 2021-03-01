Екатерина Варнава, Александр Гудков, Настасия Шубская и другие на ужине ювелирного бренда

01.03.2021, 17:22, Разное

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На днях в концертном зале Барвиха Luxury Village ювелирный бренд Mercury провел праздничный ужин под названием Flower Night. Но вниманию гостей, в числе которых были Мария Богданович, Настасья Шубская, Анна Пескова, “Мисс Россия 2019” Алина Санько и другие, были предложены не только блюда высокой кухни от поваров Barvikha Hotel & SPA, но и интересная развлекательная программа.

Мария Богданович и Настасья Шубская Екатерина Варнава – серьги и браслет Mercury из коллекции Classic Екатерина Варнава и Александр Гудков Алина Санько в серьгах Mercury из коллекции Miss Russia

Так, ведущие вечера Александр Гудков и Екатерина Варнава провели лотерею Mercury и разыграли среди гостей выходные в Barvikha Hotel & SPA, ужин в Cristal Room Baccarat, пригласительные на церемонии ММКФ и The Art Newspaper. Следующим приятным сюрпризом для собравшихся стал концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина, а завершился вечер – музыкальном сетом от DJ Ginzburg.

Анжелика Варум в серьгах Mercury из коллекции Classic и подвеске из коллекции Flower

Кондитеры приготовили специальный десерт – точную копию серег Mercury из коллекции Flower

Леонид Агутин