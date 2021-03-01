 

Новый пикап Maxus T90 рассекретили

01.03.2021, 17:14, Новости дня
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Рассекречены подробности о новом китайском пикапе Maxus T90.

Вместе с тем уже из названия следует, что пикап Maxus T90 занимает более высокую ступень в линейке после Maxus T70. Автомобиль оснастили системой полного привода, рессорной задней подвеской, рамой, а также дизельным двигателем на 2 литра, но его производительность пока не раскрывается. Покупатели смогут приобрести новый пикап Maxus T90 с автоматической или механической коробкой передач.

Что касается интерьера салона, то новая модель имеет крупный дисплей мультимедийного центра, а также камеру кругового обзора. Более дорогой вид достигается благодаря кожаным креслам. Премьера нового пикапа Maxus T90 состоится весной текущего года.



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