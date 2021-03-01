Maserati вывела на тесты седан GranTurismo 2022 года

01.03.2021, 17:14, Новости дня

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Премиальный итальянский бренд Maserati тестирует модернизированный электрокар GranTurismo.

Фотошпионам удалось запечатлеть тестовый прототип, который отличается расширенными арками, а также вытянутой колесной базой. Кроме того, новый электрокар GranTurismo оснащается двумя электромоторами на задней оси, а также одним двигателем на передних колесах. Официальный дебют GranTurismo состоится в текущем году.

Пока данные о выходе в продажу отсутствуют, но есть предположения, что электрическая новинка появится на рынке в 2022 году. Пока производитель не называет точную стоимость, однако есть предположения относительно будущего появления в продаже электрического кабриолета на базе GranTurismo.