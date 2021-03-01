 

Maserati вывела на тесты седан GranTurismo 2022 года

01.03.2021, 17:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премиальный итальянский бренд Maserati тестирует модернизированный электрокар GranTurismo.

Фотошпионам удалось запечатлеть тестовый прототип, который отличается расширенными арками, а также вытянутой колесной базой. Кроме того, новый электрокар GranTurismo оснащается двумя электромоторами на задней оси, а также одним двигателем на передних колесах. Официальный дебют GranTurismo состоится в текущем году.

Пока данные о выходе в продажу отсутствуют, но есть предположения, что электрическая новинка появится на рынке в 2022 году. Пока производитель не называет точную стоимость, однако есть предположения относительно будущего появления в продаже электрического кабриолета на базе GranTurismo.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Группа экспертов симулировала выборы в США и пришла к неутешительным выводам

01.11 / Землетрясение в турецком Измире. Число жертв – уже более 50 человек

30.09 / ОПЗЖ обвинила “Слугу народа” в сговоре с Порошенко

09.07 / В Лондоне не отказались от публикации доклада о влиянии России на британскую политику

24.12 / Москаль заявил, что при жизни Евгения Щербаня ИСД был убыточной компанией

18.12 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

26.06 / Рубль подешевел к доллару и евро

14.07 / Меркель провела переговоры с возможным преемником

07.07 / Обозреватель National Interest рассказал, как Америке защититься от гиперзвукового оружия России и Китая

18.07 / Путин поручил Минобороны построить в Туве многофункциональный медицинский центр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска