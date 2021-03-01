 

Президент Чехии попросил Путина отправить стране запасы пива “Балтика”

01.03.2021, 17:11, Разное
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Президент Чехии Милош Земан попросил российского президента Владимира Путина помочь с поставками запасов пива “Балтика”. “Я написал письмо господину президенту Владимиру Путину с просьбой о поставке нам бутылок “Балтики”. 

По его словам, он согласовал эту инициативу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Последний ранее говорил, что чешские власти не намерены использовать запасы российского пива, пока их не одобрят местные жители. В настоящий момент такого одобрения пока не получено.

Однако позже Бабиш заявил, что власти Чехии больше не намерены ждать местных жителей, поскольку “запасы пива в Чехии на исходе”. 

Он добавил, что чешское пивоваренное агентство должно изучить вкусы жителей Чехии. 

“Если они его одобрят, мы можем сделать исключение… и после этого все, кто захотят, смогут наконец-то в полной мере насладиться бутылкой пива”, – цитирует Бабиша агентство Reuters.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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