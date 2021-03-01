Шендерович рассказал, почему решил получить израильское гражданство

01.03.2021, 17:10, Новости дня

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Российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что решил получить израильский паспорт из-за ситуации в России и изменения своего отношения к Государству Израиль.

“То, что я взял израильское гражданство сейчас, а не раньше, связано с изменениями, произошедшими с Россией. Потому что мы живем в нелегитимном государстве, после обнуления конституции – это уже “малина”, просто территория, на которой нет закона. Там давно нет закона, но уже даже перестали валять дурака. Нет легитимности – и мне это противно. Но главным образом сдетонировало изменение моего отношения к израильскому государству, как ни странно это звучит. Потому что для меня как бывшего пионера-интернационалиста эта тема всегда была сторонней и чужой. Для меня существование Государства Израиль было странным, потому что меньше всего я делю людей по национальному признаку. Мне это непонятно и неинтересно”, – сказал Шендерович.

Публицист отметил, что проблема антисемитизма остается во многих, даже самых развитых странах, и сейчас он считает правильным, что у евреев есть свое государство.

“Пионер-интернационалист прожил на белом свете 45 лет и обнаружил, что антисемитизм – это не охотнорядское, и не гитлеровское, и не нацистское, что очень вечное. И что раз на протяжении стольких веков по-прежнему людей убивают только за то, что они евреи, наверное, правильно, что есть государство, где евреи будут у себя дома. Не лучше и не хуже других, просто у себя дома. Потому что мы видим, как эта тема вспухает в самых вроде бы цивилизованных местах – в Германии, Франции, Америке, регулярно вспухает в России и Украине… Поэтому правильно, чтобы было место, где евреи будут у себя дома”, – сказал Шендерович.

Он рассказал, что, когда получал израильский паспорт, в первую очередь прислушивался к своей интуиции.

“За это время, за эти четверть века, когда я впервые попал в Израиль, я оброс большим количеством друзей, для меня это перестало быть чужой территорией. Это родные места, вполне симпатичные мне, и замечательные люди. Я понял, что я хочу это сделать и сделал. Я вообще доверяю своей интуиции. Вопрос, почему ты это сделал, – это второй вопрос. Первый вопрос – хочешь ли ты это сделать. Связывать это с попыткой якобы купить “проездной билет” не надо. Нет никакого проездного билета. Этот паспорт не дает никаких особенных преимуществ. Попасть я могу куда хочу. Это не тема для меня. Тема для меня – это внутреннее ощущение”, – подчеркнул публицист.

Шендерович рассказал, что сохранил российское гражданство, и “продолжает жит там, где работает”.

“Российский паспорт у меня остался. Они могут и с российским паспортом меня не пустить [домой]… Кстати, когда я однажды из Украины возвращался, меня пытались не пустить обратно, – для этого им не нужно, чтобы у меня не было паспорта. Но [с паспортом] им будет труднее меня не пустить. А я, знаете ли, тут живу, это мой город за окнами и моя страна. И я намерен сюда приезжать, когда захочу, а не когда они захотят или не захотят меня пустить”, – сказал Шендерович.

Интервью с Шендеровичем выйдет сегодня на YouTube-канале “Алеся Бацман”. Трансляция начнется в 18.00

Шендерович родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры по специальности “режиссер самодеятельных театральных коллективов”. Получил известность как сценарист популярного политического шоу “Куклы”, которое выходило на телеканале НТВ в 1994–2002 годах. В разные годы вел программы на телеканалах НТВ, ТВС, RTVI, “Радио Свобода” и “Эхо Москвы”, как колумнист сотрудничал с “Ежедневным журналом”, “Новой газетой”, The New Times, “ГОРДОН”. Выпускает книги со своей публицистикой и прозой.

Критикует российские власти. Принимает активное участие в жизни оппозиции.

В январе 2021 года Шендерович рассказал, что получил израильское гражданство. Он сказал, что “планирует увеличить свое присутствие в Израиле”, в том числе участвовать там в телевизионных проектах.

Конституция РФ позволяет своим гражданам иметь гражданство других стран.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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