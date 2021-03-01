САП передала в суд дело об одной из попыток подкупить главу Фонда госимущества

01.03.2021, 17:10, Новости дня

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26 февраля прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали в суд дело о попытке дать взятку главе Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко. Об этом пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины проинформировала 1 марта.

Известно, что в течение 2020 года Сенниченко трижды пытались подкупить и он три раза сдавал злоумышленников детективам.

Как сказано в релизе, это дело о второй попытке: мужчина, который хотел дать Сенниченко $800 тыс. взятки, был задержан 9 июля, на следующий день ему сообщили о подозрении.

По данным следствия, подозреваемый планировал дать главе ФГИ $200 тыс. за пролонгацию действия договора между частным предприятием и одним из акционерных обществ с долей государственной собственности, находящейся в ведении Фонда, $500 тыс. – за назначение на должность председателя правления того же акционерного общества и еще $100 тыс. – за назначение на должность председателя правления другого акционерного общества с долей государственной собственности, находящейся в ведении ФГИ.

НАБУ и САП завершили досудебное расследование этого дела. Действия подозреваемого квалифицировали по ч.4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Первую попытку дать взятку Сенниченко детективы задокументировали в январе 2020 года. Главе ФГИ тогда предлагали $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО “Одесский припортовый завод” (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. НАБУ задержало причастных, в июне обвинительный акт передали в суд.

Еще один раз главе ФГИ пытались дать взятку в декабре 2020-го. По данным НАБУ, экс-чиновник “Николаевоблэнерго” предлагал Сенниченко $100 тыс. за назначение на должность главы правления предприятия, и был задержан при передаче первой части взятки.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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