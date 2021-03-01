Препаратом от COVID-19 “Спутник V” готовы вакцинироваться менее трети россиян: опасаются побочных эффектов – опрос

01.03.2021, 17:10, Новости дня

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В феврале 2021 года привиться российской вакциной против коронавируса “Спутник V” готовы 30% россиян. По сравнению с декабрем прошлого года их число снизилось на 8 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Левада-центра”, проведенного 18 – 24 февраля 2021 года.

Не готовы сделать прививку российской вакциной “Спутник V” 75% жителей РФ в возрасте 18-24 лет и 73% – в группе 25-39 лет.

Среди тех, кто боится заразиться коронавирусом не готовы делать прививку 52% россиян. Среди тех, кто не боится заболеть COVID-19, этот показатель выше – 69%.

Увеличилось количество россиян, которые побаиваются побочных эффектов после вакцинации (37% против 29% в декабре), 23% респондентов считают, что нужно дождаться конца испытаний, еще 16% опрошенных не видят смысла делать прививку.

Инфографика: levada.ru

Согласно результатам опроса “Левада-центра”, проведенного в декабре 2020 года, 58% граждан РФ не готовы были делать прививку от COVID-19 российской вакциной “Спутник V”, даже бесплатно.

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Эта фаза до сих пор не закончена, но 23 декабря стало известно, что минздрав страны закрыл прием новых добровольцев для испытаний, а тем, которые участвуют, перестанут колоть плацебо.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции прививкой “Спутник V” в РФ началась 5 декабря – в Москве, и 17-го – в других регионах, сообщала “Русская служба ВВС”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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