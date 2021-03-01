Россия строит “Северный поток – 2”, игнорируя угрозы, которые несет зона захоронения химвеществ на пути газопровода – украинская разведка

01.03.2021, 17:10, Новости дня

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Россия строит “Северный поток – 2”, игнорируя угрозы, которые несет зона захоронения химвеществ на пути газопровода. Об этом 1 марта сообщает Служба внешней разведки Украины.

По имеющимся данным, РФ ускорила прокладку труб в водах Дании.

“Актуализировался фактор, о котором предупреждали экологи – химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, которые были захоронены на дне в районе острова Бронхольм. Маршрут трубопровода “Северный поток – 2″ проходит рядом с этой зоной. За последние полвека морские течения сдвинули большое количество контейнеров с боевыми отравляющими веществами и разбросали их на значительной площади вокруг острова. На протяжении последних 35 лет такие контейнеры и боеприпасы периодически случайно обнаруживают на востоке и юге от Бронхольма”, – говорится в сообщении.

По информации разведки, у России есть только один трубоукладыватель с динамическим позиционированием, который можно было бы задействовать для этих работ – “Академик Черский”. Однако этого не позволяет его техническое состояние.

“Поэтому РФ приложила значительные усилия и добилась получения изменений в датском разрешении, которые дали “зеленый свет” использованию якорного позиционирования. Теперь в водах Дании работает трубоукладчик “Фортуна”, использующий 12 якорей для своего позиционирования. И каждый из них рискует задеть опасный объект на дне”, – предупреждают в украинской разведке.

Помимо этого, стало известно, что, осознавая высокий уровень опасности, россияне в срочном порядке доставили на задействованные в работах судна ампулы с атропином (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами).

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

19 января министерство финансов США ввело новые санкции против компаний, задействованных в строительстве газопровода “Северный поток – 2”. В частности, санкции коснулись российского судна “Фортуна” и его владельца – компании KVT-RUS, а также компании “Рустанкер”, нефтяного танкера “Максим Горький” и танкера Sierra для перевозки сырой нефти. МИД Украины приветствовал это решение, а российский “Газпром” впервые допустил возможность приостановки реализации или полной отмены проекта.

Однако 24 января стало известно, что российское судно-трубоукладчик “Фортуна” возобновило строительство “Северного потока – 2” в водах Дании. В 2020 году трубоукладчик уложил 2,6 км труб в водах Германии, недостроенными остались примерно 120 км в водах Дании и около 28 км – в водах Германии.

Газета Handelsblatt написала 1 февраля, что президент США Джо Байден может снять санкции против “Северного потока – 2”, если получит гарантии, что Россия не будет использовать газопровод против Украины и других стран Восточной Европы. В Госдепе опровергли эту информацию, заявив, что будут мешать строительству “Северного потока – 2”.

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