Медведчук о “частном нефтепроводе”: Никогда не имел отношения к этой трубе. Все суды я выиграл

01.03.2021, 17:10, Новости дня

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Глава политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук отрицает любую причастность к нефтепродуктопроводу “Самара – Западное направление, украинский участок которого Совет национальной безопасности и обороны поручил вернуть в собственность государства. Об этом Медведчук заявил в интервью “ВВС News Україна”.

“Сейчас начали снова рассказывать, что вот они прекратили [мой] бизнес… Прекратили – ну, я их поздравляю… [К нефтепродуктопроводу] никогда не имели отношения ни я, ни члены моей семьи”, – подчеркнул он.

Нардеп также напомнил, что еще несколько лет назад обжаловал в суде распространение информации о своей причастности к этому нефтепроводу. “Медведчук никогда не имел отношения к этой трубе […] Все суды я выиграл”, – добавил он.

“ВВС News Україна” пишет, что в мае 2018 года Печерский райсуд Киева признал недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука, следующую информацию, которую в эфире телеканала “Прямой” озвучил общественный деятель Назар Первак: “Определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. Прежде всего это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема… сжиженный газ”..

Позже это решение подтвердила апелляционная инстанция, а в июле 2020 года его окончательно утвердил Верховный суд.

Политик также прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что нефтепродуктопровод как бывшая общесоюзная собственность должен после распада СССР перейти в собственность Украины. По данным Медведчука, “эта труба никогда не была в общегосударственной собственности”.

“Господин Данилов, мне кажется, очень глубоко ошибается по этому поводу. Потому что это была собственность Российской Советской Федеративной Социалистической Республики”, – заявил Медведчук. В этом случае после распада СССР право собственности на трубопровод должно было перейти к наследнице РСФСР, то есть Российской Федерации.

По просьбе агентства еще раз подтвердить, что он не имел отношения к трубопроводу в прошлом, Медведчук отметил: “Нет, никогда вообще. Даже до 1991 года”.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение “персонально к Виктору Медведчуку”.

Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Как пишет издание “Бабель”, хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК “Транснефтепродукт” не передала права на трубопровод.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода, проходящего по украинской территории, за Украиной. В 2014–2015 годах это решение подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды.

Однако в 2015 году Хозяйственный суд Ровенской области отменил решение из-за “вновь открывшихся обстоятельств”, а в 2017 году признал право собственности за ООО “Прикарпатзахідтранс”. Таким образом стратегический объект оказался в собственности коммерческой структуры.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании “Прикарпатзахідтранс” белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

В настоящее время, по данным агентства “Интерфакс-Украина”, “Прикарпатзахідтранс” с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит “Нефтебитумный завод” (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией “Прикарпатзахідтранс” в собственность части магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”.

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