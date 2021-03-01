 

Вячеслав Володин встретится с председателем ПАСЕ

01.03.2021, 17:08, Разное
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Встреча пройдет в Государственной Думе, сказал спикер в беседе с журналистами. Одной из тем станет политика санкций против России.

Ограничения в отношении нашей страны принимаются необоснованно и без обсуждений, отметил Володин. “Вопрос — для чего тогда ПАСЕ? Это и многое другое мы обсудим», — уточнил спикер.

По словам Володина, от санкций страдает не только российская, но и европейская экономика. Председатель ГД указал на важность поддержания диалога.

За прошедший год позиции нашей страны в Парламентской ассамблее Совета Европы сильно укрепились, говорил Володин. В зимнюю сессию сформировалось устойчивое большинство, которое выступает против нападок на делегацию России, отмечал спикер.

Ранее Хенрик Дамс выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с Россией. Парламентская дипломатия – краеугольный камень в сотрудничестве вокруг общих интересов, отметил он.

“В настоящем духе парламентского диалога участие России в работе нашей ассамблеи основано на уважении равенства и разнообразия, конструктивной критике и заботе о безопасности, благополучии граждан”, – добавил глава ПАСЕ.



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