Ученые назвали препараты, спасающие от смерти из-за коронавируса

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01.03.2021, 17:06, Разное
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Ученые из США рассказали о препаратах, которые спасают от смерти из-за коронавируса. По их словам, у пациентов, принимающих статины, риск летального исхода падал минимум в два раза.
В ходе проведения исследования специалисты провели анализ данных о 2626 пациентах, инфицированных коронавирусом. Все они попали в больницы в течение первых 4, 5 месяца с момента начала пандемии COVID-19. Отмечается, что 618 человек постоянно принимали статины. Среди получавших вышеназванные препараты около 15% пациентов скончались в больнице в течение месяца после госпитализации.

Анализируя результаты, исследователи принимали во внимание иные заболевания, возраст, прием других лекарственных препаратов. Статины снизили смертность в течение первого месяца пребывания пациентов в медучреждении на 50%. Кроме того, эти лекарственные средства уменьшили содержания маркера воспаления С-реактивного белка.

В то же время статины никак не отражались на необходимости пребывания под аппаратами ИВЛ. Также употребление этих препаратов не уменьшало количество дней, проведенных пациентами в стационаре.

Источник: lenta.ru



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