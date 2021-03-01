Ученые назвали препараты, спасающие от смерти из-за коронавируса

01.03.2021, 17:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из США рассказали о препаратах, которые спасают от смерти из-за коронавируса. По их словам, у пациентов, принимающих статины, риск летального исхода падал минимум в два раза.

В ходе проведения исследования специалисты провели анализ данных о 2626 пациентах, инфицированных коронавирусом. Все они попали в больницы в течение первых 4, 5 месяца с момента начала пандемии COVID-19. Отмечается, что 618 человек постоянно принимали статины. Среди получавших вышеназванные препараты около 15% пациентов скончались в больнице в течение месяца после госпитализации.

Анализируя результаты, исследователи принимали во внимание иные заболевания, возраст, прием других лекарственных препаратов. Статины снизили смертность в течение первого месяца пребывания пациентов в медучреждении на 50%. Кроме того, эти лекарственные средства уменьшили содержания маркера воспаления С-реактивного белка.

В то же время статины никак не отражались на необходимости пребывания под аппаратами ИВЛ. Также употребление этих препаратов не уменьшало количество дней, проведенных пациентами в стационаре.

Источник: lenta.ru