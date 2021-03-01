Геннадий Онищенко рассказал, как остановить пандемию COVID-19

01.03.2021, 17:06, Разное

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, ранее занимавший пост главного санврача России, рассказал, как можно остановить пандемию COVID-19. Он предположил, что это произойдет, когда в мире будет выработан коллективный иммунитет к инфекционному заболеванию.

По словам представителей ВОЗ, на сегодняшний день иммунитет к коронавирусу выработан у менее 10% населения земного шара. Единственным способом увеличения данного показателя является массовая вакцинация. Как считает Геннадий Онищенко, достаточный уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в мире выработается еще не скоро.

В двух третях стран не производится вакцинация. Вопрос о коллективном иммунитете, по мнению депутата, является некорректным. Кто-то, например, живет в африканских джунглях, и никогда не встретится с коронавирусом. Строить прогнозы на уровне страны гораздо проще, поскольку можно оценить возможность производства вакцины.

Однако необходимое наличие препаратов для прививок не гарантирует завершение пандемии. В Китае вакцинировались порядка 60 миллионов, всего имеется пять лекарственных средств, но по-прежнему эта страна в плане распространения коронавируса является опасной. Онищенко считает, что важно привить людей, входящих в группы риска.

Источник: nsn.fm