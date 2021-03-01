 

Певица Анна Семенович поделилась планами на свой 41-й день рождения

01.03.2021, 17:06, Разное
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Популярная певица Анна Семенович поделилась планами на свой 41-й по счету день рождения. Она очень рада, что появилась на свет именно в первый день весны, когда все люди находятся в ожидании чего-то нового, полны надежд и положительных эмоций.
Сегодня Анна Семенович выступает на концерте, а после работы собирается отметить день рождения в кругу родственников и близких друзей. Именинница уже получила множество подарков. В частности, ей уже преподнесли букет тюльпанов и сумку Gucci.

В социальной сети Instagram экс-солистка группы «Блестящие» пожелала самой себе не переставать радоваться, любить, удивлять и экспериментировать. Семенович также поздравила с днем рождения всех, кто родился с ней в один день.

Свой прошедший год артистка назвала очень поучительным. Она многое поняла и усвоила, рассталась с возлюбленным, который только казался настоящим мужчиной, но не был им на самом деле.



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