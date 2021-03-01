Российские ЗРК показали высокую эффективность при отражении авиаударов Израиля по Сирии

01.03.2021, 16:48, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2» подтвердили свою эффективность, отразив в воскресенье авиаудары, нанесенные израильскими ВСС по пригороду Дамаска, сообщил военный источник.

Самолеты F-16 выпустили из района Голанских высот 12 управляемых ракет по международному аэропорту Дамаска и населенному пункту Гузлание. Они были успешно перехвачены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских расчетов противовоздушной обороны. Личный состав и военная техника потерь не понесли, передает РИА «Новости».

«Средствами дежурных сил сирийской противовоздушной обороны «Панцирь-С» и «Бук-М2» запущенные ракеты, не достигнув цели, были уничтожены, подтвердив высокую эффективность российских зенитно-ракетных комплексов», – сказал источник.

В 2019 году российские ЗРК «Панцирь» и «Бук» при отражении авиаудара ВВС Израиля по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет.