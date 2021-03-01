Названа тема нового сезона конкурса «Моя страна – моя Россия»

01.03.2021, 16:48, Новости дня

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В первый день весны в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» был дан старт 18 сезона всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», который посвящен Году науки и технологий в РФ и 60-летию первого полета человека в космос.

«Важно отметить, что конкурс вырос из студенческой инициативы и за годы своей реализации стал одним из крупнейших просветительских проектов страны. Участвуя в конкурсе, студенты, молодые специалисты и сотрудники университетов находят поддержку своим исследованиям. Мы видим результаты этой работы на примере победителей прошлых сезонов, чьи научные разработки нашли свое применение в жизни», – отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков

«В этом сезоне мы ждем новые интересные идеи, которые в дальнейшем превратятся в масштабные проекты, направленные на развитие российской науки», – добавил министр.

В этот раз конкурс пройдет в двух возрастных категориях: 14-17 лет, а также 18-35 лет. Участники смогут предложить культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты. Лучшие инициативы получат адресную поддержку. Содержание номинаций – а в этом году их 17 – уточняется и корректируется каждый год, полный список доступен на официальном сайте конкурса.

«Конкурс «Моя страна – моя Россия» отмечает свое совершеннолетие. В этом году он будет посвящен темам космоса, науки и технологий. Ежегодно число участников проекта возрастает практически в два раза. В прошлом сезоне свои инициативы представили 63 011 человек. Уверен, что итоги заявочной кампании 2021 года будут не менее впечатляющими. Мы призываем молодых людей участвовать в усовершенствовании своего села, города, региона, а значит – и всей страны», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках заседания организационного комитета участники также обсудили план работы экспертов конкурса на 2021 год. В их числе будут представители образовательных организаций, практики, представители бизнес-сообщества, некоммерческих организаций, государственных органов исполнительной и законодательной властей. Конкурс пройдет в четыре этапа, награждение состоится в сентябре 2021 года.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В 2020 году количество участников конкурса превысило 60 тыс. человек. Среди них были как представители всех 85 регионов РФ, так и 15 иностранных государств: свои проекты предложили граждане Казахстана, Испании, Конго, Египта, Йемена, Азербайджана и других стран. Основной темой конкурса стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.