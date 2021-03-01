Мнение: Видение реальности. Украина, Крым, Донбасс – начало. Часть 3 (Эпилог).

01.03.2021, 16:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Часть 1.

Часть 2.

Представляю вашему вниманию третью часть аналитического обзора Льва Рэмовича Вершинина о событиях, происходивших в 2014 году на Украине, Крыму и Донбассе.

И наконец, для всех, кому интересно, почему я много пишу о всяких кулуарных интригах, но совсем не пишу про обычных людей Донбасса: только потому, что про обычных людей нечего писать. Обычные люди сражались, умирали, ждали и верили в Россию, которая своих не сдает, потому что ведь прозвучало же: “И пусть только попробуют”. Ничего большего они, как и разгромленное подполье Новороссии, сделать не могли. А теперь, когда все “спасибо” сказаны и ответы даны, вернемся в август…

(а) Если в Донецке обстановка к тому времени была относительно сбалансирована, то в Луганске, как уже писалось, слишком зараженном “живым творчеством масс”, творилось интересное. Во-первых, там еще в июле появились новые люди, не “вежливые”, а скажем, “добрые”. Эти добрые люди были прекрасно одеты, обуты, имели при себе все, что нужно иметь человеку в полевых условиях, и взялись непонятно откуда (точно могу сказать, что к ВС Российской Федерации они никакого отношения не имели), причем вели себя прилично, и Триумвират встретил их с радостью, поскольку официально они пришли, чтобы помочь приструнить “полудиких” и наладить ситуацию с антрацитом, то есть, решить самые больные вопросы.

(б) Параллельно “группа А” занималась тем, что официально именовалось “политической организацией ЛНР”, формально оказывая помощь “группе Б”, которая, согласно джентльменским договоренностям, курировала Луганск, но не имела должного опыта в такого рода делах. Работали быстро и эффективно. Уже к концу первой декады августа двое из триумвиров (Карякин почти не брыкаясь, Цыпкалова пришлось уламывать) согласились, что без Болотова будет лучше. С этим согласилась и группа Б”: ее лидеры видели, что Болотов, пусть и симпатичный им, не справляется, и полагала, что Беднов справится лучше.

(в) Однако вышло иначе: когда Болотова, очень прозрачно намекнув, что упираться не надо, 14 августа выжили таки из “республики”, после чего пришлось уйти и Баширову (что для “группы А” было не менее важно, – но об этом писать не буду; кто понимает, поймет, почему). И тут-то на первый план чертиком из табакерки выскочил никем не ожидавшийся Плотницкий. Детали комбинации интересны, но давайте без красивостей, коротко: Цыпкалова и Карякина, беседуя с каждым приватно, убедили, что они – великие политики, которым предстоит строить государство, так что, лучше подождать до выборов, а Плотницкий – идеальная временная фигура на промежуточный период, и будет заниматься исключительно военными вопросами.

(г) Примерно в том же ключе обрабатывали и Беднова, тоже к тому времени (с согласия “группы Б”) думавшего о серьезной политической карьере, а “группа Б” не особо возражала, потому что Болотов, в самом деле, сильно “допинговал”, а Беднов получил пост министра обороны, в её понимании, ключевой. И одновременно в Донецке завершали операцию по выдавливанию Стрелкова. Технически это было уже совсем несложно, ибо он был, по сути, совсем один, а какие аргументы при этом приводили, пусть он сам, если захочет, скажет, я же ограничусь тем, что имел место и шантаж (пока ты тут, “военторга” не будет”), и уговоры на тему, что “все это временно, но сейчас ты тут нежелателен, и вот почему…”).

(д) В итоге, как известно, выдавили без намеков, которые пришлось делать Болотову, – тоже 14 августа (как и задумывалось), – и хотя Стрелков за властью не гнался, был готов командовать любым подразделением и даже (во всяком случае, не верить человеку, об этом рассказавшему, оснований у меня нет) встать в строй рядовым, любой вариант, при котором он оставался в “республике”, исключался на корню: “группа Б” против “оставить с понижением”, в принципе, не возражала бы, но категорически настаивала Москва, да и “группа А” стремилась избавиться от него как можно скорее, потому что назревали события.

(е) К этому времени (первая декада августа) Папа, вышедший из полумрака, определился. С одной стороны, читая доклады “группы Б”, где ситуация освещалась объективно, он принял, как факт, что обострение неизбежно. С другой стороны, высказывать сомнения в том, что Порошенко – лучший шанс и “президент мира”, свой парень, только и мечтающий договориться по-хорошему, в Москве было просто опасно: “группа А”, к телу очень близкая, сумела убедить Папу в том, что “проект Петя” есть плод его личной политической гениальности, а в таких случаях с Папой уже не спорят.

(ж) В итоге, сложился консенсус: Петя хороший, наш, надежный, но ему мешают сделать Папе хорошо “ястребы”, прочно захватившие силовые структуры, кроме слабенькой тогда армии (это, к слову, соответствовало истине), и значит, нужно помочь Пете “ястребов” ослабить, пустив им кровь, чем больше, тем лучше, и на эту тему с самого начала августа (не считая приватной встречи в Праге 29 июля) между заинтересованными сторонам шли обстоятельные переговоры, вышедшие на уровень полного взаимопонимания после 10 августа, когда тербаты, показывая “лучшему шансу”, что он для них еле-еле говно, попытались атаковать Иловайск, – с известным результатом, после чего “ястребы” потребовали реванша, а Петя возражал, но вяло.

(з) Далее – бои под Иловайском и “котел” (третья декада), и тут к общеизвестному могу уверенно добавить только, что по итогам все, кроме самых нахальных тербатов и их кураторов, могли считать себя в выигрыше. Петя честно хлопал глазками: дескать, я ж был против, “группа А” радовалась вместе с ним, ибо все получилось, а в качестве бонуса она по ходу сумела “дополитизировать” Луганск, 26 августа, под сурдинку боев в ДНР, убрав с министерства обороны Беднова (официальное пояснение: в такой момент необходимо полное понимание между руководством и армией, а Бугров в этом смысле уместнее, чем Беднов), – в нарушение всех договоренностей с “группой Б”, но при поддержке Москвы, где Папа, выйдя на авансцену, сиял и лучился.

Так вышло, без всякой (или почти без всякой) подоплеки, но вот: продолжаем разговор, и сперва хочу поблагодарить всех, кто в привате поделился информацией, которую я не знал, да и не мог знать. Особенно, конечно, г-на Стрелкова, рассказавшего много мелочей, без которых мой схематичный рассказ, безусловно, страдает досадными лакунами, – но я ведь и не могу знать деталей личных судеб отдельных людей, их планов, договоренностей и мотиваций, а пересказывать не свое увольте: надеюсь, в свой черед, Игорь Иванович сочтет возможным написать свою “Илиаду” сам, а писать он умеет.

Кроме того, прежде чем начать, не могу оставить без внимания жесткий вопрос уважаемой Марины Луговой: “Почему вы (не я лично, как пояснила Марина, а т.н. “армия красного дивана”) обманывали нас в 2014-м?“. Поясняю: никто никого в 2014-м не обманывал, да и никакой “армии красного дивана” не существовало. Был просто красный диван в салоне небольшой съемной квартиры, сперва рассчитанной на одного жильца, потом приютившей второго, потом третьего, а дальше квартира превратилась то ли в проходной двор, то ли в ночлежку, где чуть ли не вповалку обитали приезжие люди, проезжие люди, а также всяческая людская поросль, по разным причинам (в основном, в надежде что-то урвать) приходившая в гости с ночевкой.

В общем, постоялый двор, и толклись в том дворе люди совершенно разные, по всем параметрам: личностно, идейно, этически, структурно и так далее, и тому подобное, – но на тот момент (пусть и по различным соображениям) объединенные общим неприятием происходящего на Украине, общим желанием помочь Новороссии и общей верой в то, что помощь очень скоро придет, – причем, для веры этой были все основания: на тот момент решительно во всех кабинетах, куда могли засунуть носы эти разные люди, владельцы хором подтверждали: да, и никак иначе, и эти заверения гарантировались правом выходить в прямой эфир и говорить все, без малейшей цензуры, кроме разве что, “Путин, введи войска!”.

Так что, на тот момент никто (даже особи, на данный момент совершенно расчеловечившиеся) никого не обманывал, что слышали от людей, которым доверяли, потому что не доверять было невозможно, то и сообщали, а что было потом, было потом, и к этому я еще вернусь под финал, пока же давайте все-таки переходить к окончанию сей грустной былички…

(а) Вся вторая половина августа в Москве была форменным сумасшедшим домом, но подробностей тогда еще никто не знал, – и даже я, от друзей, сделавших выбор, знавший, что есть “кидалы”, которым верить нельзя, а есть “серьезные люди”, с которыми можно и нужно работать, не рискнул бы тогда четко делить московских на “группу А” и “группу Б”. Но, как бы то ни было, события под Иловайском, устраивали и обе группы, и (насколько мне известно) Киев, и Папу, которому люди из “группы А” рекомендовали (цитата!) “показать, что можно и по-плохому”, а люди из “группы Б” доказывали, что тормозить после неизбежного успеха нельзя ни в коем случае, потому что тогда маятник пойдет назад.

(б) Надобно отметить, что аккурат в конце августа – начале сентября меня в центре событий не было, я, поскольку имел такую возможность, метался по Европе (Ирландия, Польша, Болгария, Греция), организуя, согласно просьбе друзей (и видимо, на пользу “группе Б”) всякие всякости, однако новости с мест получал регулярно. А на местах каша варилась круто. В момент Иловайска акции Папы в глазах западных партнеров выросли неимоверно, возможно даже, поднявшись на уровень марта. У партнеров были опасения, что “Великая Дуга” (то есть, освобождение Мариуполя, что технически было более чем возможно, а далее взятие силами “республик” под контроль Херсона, Николаева и Одессы, и не только), вопреки гарантиям “группы А”, обещавшей “всего лишь демонстрацию” все же реализуется.

(в) И Запад заискивал, – такая формулировка, пожалуй, уместна, – а очень серьезные бизнес-структуры, как “гос”, так и как бы частные, тесно связанные с “группой А”, киевскими деловыми партнерами и Западом, убеждали Папу, что он на коне, но зарываться нельзя, нужно останавливаться и делить Украину, формируя основы будущей федерации. (Делить не физически, ибо субъекты федерации не имеют право выходить из состава государства, а делить сферы влияния над украинскими регионами. Юго-восток курировался бы Москвой). В это время, – последняя декада августа, – главные бои шли не в Новороссии, где люди сражались за скорую, как они были уверены, победу, а в московских кабинетах, где “группа А” постепенно брала верх.

(г) Сейчас, зная, что в Москве понятие государственного интереса котируется много ниже сословного, финансового и личностного, я уже не удивляюсь: ведь люди “А” составляли, по сути, ближний круг Папы, его традиционную опору, а весь потенциал “группы Б” стоял, в сущности, на твердой позиции двух военных (очень-очень высокопоставленного и просто очень высокопоставленного), к мнению которых Папа все же прислушивался, хотя их мнение не всегда коррелировало с мнением министра обороны.

(д) Видимо, примыкали к “группе Б” и какие-то серьезные бизнес-круги, но на это тему я просто ничего не знаю, а фантазировать не хочу, но силенок им тягаться с конкурентами не хватало, и “группа А”, активно поддерживаемая звонками из главных столиц Европы, выигрывала качество, перехватывая на себя многие наработки “группы Б”. В те дни (без подробностей) была проделана подленькая комбинация с “Ялтой-2” (куда мне, по счастью, свезло не поехать), после чего детище Алеши Анпилогова превратилось в нечто, противоположное тому, что он создавал, и Алексей, насколько я знаю, впервые задумался о закрытии этого проекта.

(е) В те же дни произошло еще многое в этом роде, но это на “низах движа”, а на “верхах” Папа, уверовав в то, что он, в самом деле, взял ситуацию под контроль, полностью вышел из тени (в первый и последний раз за все четыре года), и поскольку все шло гладко, начал брать ответственность на себя, прежде всего, выступив с известной “гуманной инициативой” (выпускать из “котла” всех”), показывая, что он хороший, но жесткий, то есть, своего не уступит, но говорить готов. Дав, однако, понять, что разговор может быть только на его условиях, под гарантии партнеров, что Порошенко будет вести себя хорошо, – и его требование партнеры встретили полным согласием, выразив готовность дать любые гарантии. После чего и было заявлено о “плане на коленке”.

(ж) Разумеется, об этих “олимпийских играх” я знаю понаслышке, – но от игроков. А вот что видел своими глазами, так это совершенно оголтелую низовую атаку “группы А” на позиции “группы Б”. Что называется, по всем азимутам, вплоть до мелочей, потому что парни в галстуках считали, что мелочей не бывает. Даже в той квартире, где располагался красный диван, появились люди, представлявшие каких-то новых лидеров, новые организации, сулившие золотые горы тем, кто будет ориентироваться именно на них, да и прямо науськивавшие людей друг на друга, – а ведь это были всего лишь блогеры, уже не представлявшие особого интереса (“большим СМИ” спустили окончательную методичку).

(з) На более высоких уровнях и ставки были крупнее: не приводя особых подробностей, напомню, скажем интригу с не к ночи будь помянут “генералом Корсунем”, которая, увенчайся она успехом, могла стать стартом “горячей” вражды между влиятельными тогда полевыми командирами, подрубив крылышки тем, кто ориентировался на “группу Б” (типа комбинации с Ялтой-2, но уровнем куда круче). Но, правда, не срослось, – нечастый пример провала “группы А” в интригах по сценарию, – и “группа Б”, понимая, что в кулуарах проиграет по всякому, готовя “Великую Дугу 2”, перестала “конструктивно сотрудничать” с “соседями”,

(и) Прекрасно помню, как все тогда спешили. В “группе Б” прекрасно понимали, что им еще не перекрыли кислород только потому, что Папа очень мнителен и обидчив, – и на этом играли, постоянно напоминая, что кинули уже три раза, в феврале, мае и июне, и чтобы не кинули опять, нужно (цитата) “укрепить позиции”. Именно так, потому что Папа истово верил (а как не верить?), что “Минск”, готовую болванку которого положили ему на стол ближние люди, будет исполнен быстро и эффективно. Но при этом, просто на всякий случай, страховался и в сентябре “группе Б” ничего прямо не запрещал: предполагалось, что все ее планы будут ориентированы на то, чтобы партнеры не повторили февральский, майский и (особенно) июньский фокус.

(к) На этом точная информация о “группе А” прерывается. Какие-то контакты были (я ни с кем не ссорился), но ничего конкретного я уже с ними (естественно, мелкими посредниками) не обсуждал, а мои друзья в сентябре просто перестали реагировать на звонки с уровней куда выше. “Кидалы” перестали их интересовать вовсе, и они чем могли, помогали “серьезным людям”, которые, отдам им должное, сознавали, что время работает против них и штаны не просиживали, благо наработки были серьезные.

(л) Кстати, к этому времени (середина сентября) уже давно убыл восвояси латиноамериканский журналист, проехавший по семи областям Украины и взявший там массу интервью (о нем я пару раз поминал в блоге, и многие читатели почему-то решили, что я говорю о себе, но это, разумеется, было не так), и результаты этих интервью обнадеживали. Тогда же появился (уже не секрет) “Антон Павлович”. Не человек, просто имя-отчество, но ячейки, ориентированные на “группу Б”, при выходе на контакт с кем угодно, кого бы он ни представлял и какие бы полномочия не предъявлял, если сразу же не звучало что-то типа “Антон Павлович вернулся из Антальи”, отказывались от встречи. И были правы: позже, когда все рухнуло, из них не пострадал почти никто, а вот ребятам, доверившимся эмиссарам “группы А”, доля выпала иная…

И давайте пока прервусь. Планировал завершить этой частью, но устал, да и очень сложно по ходу взвешивать, о чем следует писать в деталях, о чем намеком, а о чем вообще лучше умолчать. Лучше бы, конечно, сперва писать начерно, а потом уже спокойно дорабатывать и только тогда размещать, но не получится: пару раз пробовал, а в итоге уничтожал все, поскольку получалось чересчур подробно, чего делать не собираюсь. Итак, окончание следует, а если оно получится совсем коротенькое, не беда, будем считать его эпилогом.

Продолжение следует.

Large Visitor Globe

—