Tatarka рассказала Ксении Собчак об истинной причине развода с фронтменом Little Big Ильей Прусикиным

01.03.2021, 16:32, Разное

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В августе прошлого года лидер рэйв-группы LittleBig, которая должна была в 2020-м представлять Россию на “Евровидении”, Илья Прусикин и рэп-исполнительница Ирина Смелая, известная в интернет-сообществе как Tatarka, объявили о разводе. Видео с официальным заявлением появилось у них в Instagram и на YouTube. Будущие супруги познакомились в 2014 году, а поженились в 2016-м. В ноябре 2017-го у супругов родился сын.

Сегодня же на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Ириной, в котором она раскрыла истинную причину их расставания. Оказалось, отношения супругов просто не прошли проверку длительными разлуками.

Допустим, он уехал в тур на два месяца, его нет. Ты привыкаешь спать одна, у тебя свой уклад. И вместо того, чтобы радоваться друг другу, что мы наконец-то увиделись, у нас начинались какие-то трения, микроссоры. Отвыкаете жить вместе. Интересы общие пропадать стали, говорить стали меньше,

– сказала она в беседе с Собчак. Также она опровергла интернет-слухи о том, что Ильич (сценический псевдоним артиста – прим. ред.) изменил ей с солисткой Little Big Софьей Таюрской:

Если честно, меня настолько ****** (достала) эта басня, эта сказка и эта выдумка подписчиков про то, что они там ******* (занимались сексом), у них было то, у них было это. Я уже думаю: “Ребят, ну серьезно?”

Илья Прусикин и Ирина Смелая

К тому же, чуть больше недели назад несколько таблоидов сообщили, что Софья Таюрская и 26-летний блогер Эльдар Джарахов помолвлены и что свадьба якобы назначена на середину марта. Сами они информацию не подтвердили и не опровергли. Софья лишь опубликовала в сторис селфи, на котором видно кольцо на безымянном пальце, и написала, отметив аккаунт Джарахова:

Спасибо за все, я счастлива.

Софья Таюрская