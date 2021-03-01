 

Обновленные универсалы Lada Largus появились у дилеров в России

01.03.2021, 16:24, Новости дня
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Компания «АвтоВАЗ» приступила к поставкам к местным дилерам обновленного универсала Largus.

В Алтайском крае за новинку установлен ценник в размере 982 тысяч рублей. Кроме того, в других регионах выявлена цена в размере 1,04 миллиона рублей. Причина разницы в цене связана с опциональным оснащением обновленной модели Largus. Напомним, автомобиль поставляется с мультимедийным комплексом с 7-дюймовым экраном, подогревом руля, а также поддержкой синхронизации со смартфонами.

Вместе с тем разработчики ранее указали, что модель Largus в рестайлинговом исполнении получила те же силовые агрегаты, что и базовая комплектация. Остальные особенности нового универсала пока не сообщаются.



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