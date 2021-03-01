 

Суд приговорил Саркози к реальному тюремному сроку

01.03.2021, 16:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Суд в Париже 1 марта вынес обвинительный приговор в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает BFM TV.

Суд признал его виновным в коррупции и торговле влиянием. Он приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых – условно.

Прокуратура просила для Саркози четыре года тюрьмы, из которых два – условно.

Саркози обвиняли в попытке подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии.  По данным прокуратуры, Саркози якобы обещал судье работу в Монако, если тот согласится разгласить инсайдерские данные о расследовании, которое касалось незаконных платежей наследницы L’Oreal Лилиан Беттенкур на его президентскую кампанию 2007 года.

Вместе с Саркози в деле фигурировали его адвокат Тьерри Херцог и бывший судья Жильбер Азибер. Как отмечает канал, Херцог был признан виновным по тем же фактам, что и Николя Саркози. Он получил три года лишения свободы, два из которых условно. Также ему пять лет запрещено вести адвокатскую практику. Азибер осужден за пассивную коррупцию и торговлю влиянием, он также получил три года тюрьмы, два из которых отсрочены.

Саркози не признавал вину. Он заявлял, что судья Азибер никогда не получал работу в Монако.

Это не единственное расследование против него во Франции. 20 марта 2018 года Саркози задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения.

Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Россияне рассказали о влиянии самоизоляции на отношения с родственниками

04.09 / Россия пытается подорвать уверенность американцев в безопасности голосования по почте

21.10 / “Такого, как я, может больше не быть”. Лукашенко пообещал не баллотироваться в президенты

24.06 / Региональные отделения «Голоса» стали отказываться от наблюдения за голосованием по Конституции

09.02 / От неизвестной болезни в Танзании умерли более 15 человек

16.08 / Погибшего после задержания ОМОНом Беларуси похоронят в Гомеле

31.10 / Мурашко заявил о снижении заболеваемости наркоманией в России

14.12 / Цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на три месяца

07.01 / В посольстве Великобритании опровергли информацию о послаблении санкций против России

10.12 / Украинская певица решила направить россиян «на путь истинный»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска