Суд приговорил Саркози к реальному тюремному сроку

01.03.2021, 16:20, Новости дня

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Суд в Париже 1 марта вынес обвинительный приговор в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает BFM TV.

Суд признал его виновным в коррупции и торговле влиянием. Он приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых – условно.

Прокуратура просила для Саркози четыре года тюрьмы, из которых два – условно.

Саркози обвиняли в попытке подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. По данным прокуратуры, Саркози якобы обещал судье работу в Монако, если тот согласится разгласить инсайдерские данные о расследовании, которое касалось незаконных платежей наследницы L’Oreal Лилиан Беттенкур на его президентскую кампанию 2007 года.

Вместе с Саркози в деле фигурировали его адвокат Тьерри Херцог и бывший судья Жильбер Азибер. Как отмечает канал, Херцог был признан виновным по тем же фактам, что и Николя Саркози. Он получил три года лишения свободы, два из которых условно. Также ему пять лет запрещено вести адвокатскую практику. Азибер осужден за пассивную коррупцию и торговлю влиянием, он также получил три года тюрьмы, два из которых отсрочены.

Саркози не признавал вину. Он заявлял, что судья Азибер никогда не получал работу в Монако.

Это не единственное расследование против него во Франции. 20 марта 2018 года Саркози задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта 2018 года Саркози предъявили обвинения.

Саркози был президентом Франции с 2007-го по 2012 год.

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