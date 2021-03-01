Каждые двое из трех россиян считают COVID-19 искусственной болезнью: новая форма биологического оружия

01.03.2021, 16:20, Новости дня

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64% россиян считают COVID-19 искусственной болезнью и воспринимают коронавирус как новую форму биологического оружия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного “Левада-центром” 18–24 февраля.

23% россиян придерживаются мнения, что вирус возник естественным путем, 13% респондентов затруднились ответить.

Версия об искусственном происхождении COVID-19 доминирует во всех возрастных группах и наиболее популярна среди тех, кто получает новости от друзей и знакомых (73%). Для 65% россиян источником информации было телевидение и интернет-издания.

56% жителей РФ заявили, что не боятся заразиться коронавирусом, в декабре таких было 41%. 28% опрошенных россиян лично не знают никого, кто болел COVID-19.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%.

Инфографика: levada.ru

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

14 января 2021 года в Ухань прибыла миссия ученых Всемирной организации здравоохранения из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. Во время исследований ученые выдвинули четыре гипотезы происхождения коронавируса:

прямое заражение человека от летучих мышей;

передача вируса от летучих мышей промежуточному виду, близкому к человеку, где он мог адаптироваться для передачи людям;

передача через, например, замороженные продукты. В этом случае вирус мог попасть в Ухань из других частей страны;

лабораторное происхождение вируса.

Последнюю гипотезу ученые назвали “крайне маловероятной”, ее не будут принимать во внимание во время дальнейших исследований. Самой реалистичной эксперты ВОЗ считают версию передачи вируса человеку от летучих мышей посредством промежуточного вида.

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