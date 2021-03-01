В Украине заработала запись на вакцинацию от COVID-19

01.03.2021, 16:20, Новости дня

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На портале государственных услуг онлайн “Дія” появилась запись на вакцинацию против коронавируса.

В описании услуги отмечается, что записаться можно в очередь на вакцинацию от коронавируса. Когда вакцинация станет доступна, гражданин получит уведомление. Сообщается, что предварительная запись в лист ожидания не является записью к врачу.

Для записи необходимо авторизоваться на портале или с помощью личного ключа, либо с помощью BankID или MobileID и подтвердить или предоставить персональные данные, а также выбрать населенный пункт, в котором человек планирует проходить вакцинацию.

Также записаться на вакцинацию можно через приложение “Дія”, по телефону контакт-центра Минздрава по вопросам COVID-19: 0800 60 20 19 или у семейного врача.

“Когда, согласно дорожной карте по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита”, – цитирует вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова сайт Офиса президента.

Такое сообщение получает пользователь приложения “Дія”, если он не входит ни в одну из первоочередных групп вакцинации. Скриншот из приложения “Дія”

“Это максимально безопасно, быстро и удобно. Регистрация через “Дію” позволит уменьшить очереди, поездки и контакты между людьми”, – заверяют на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/3833461486707092

Приложение “Дія” запустили 6 февраля 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. В апреле в приложении “Дія” появились цифровые паспорта, после обновления в октябре в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

С начала вакцинации в Украине от COVID-19 привили 3141 человек, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля во всех областях Украины уже начали делать прививки.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca.

Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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