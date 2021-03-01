У телеканала “Прямий” очень серьезные проблемы с объективностью – глава Нацсовета по телерадиовещанию

01.03.2021, 16:20, Новости дня

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Телеканал “Прямий” занимается пропагандой. Об этом глава Национального совета Украины по телерадиовещанию Ольга Герасимьюк заявила НВ в интервью, которое опубликовано 1 марта.

На вопрос журналиста, есть ли у телеканала проблемы с объективностью, она ответила: “Да, очень серьезные”.

“Их проблема – “однопартийность” речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено: ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию”, – сказала Герасимьюк.

По ее словам, “Прямий” практикует стилистику “преследуемых, так сказать, делая из себя жертву”.

“Что касается санкций в отношении “Прямого”, то у них одно предупреждение. [Ведущий Сергей] Поярков матерился в эфире. Зрителя приучают к тому, что такой уровень вещания является нормальным. Дети перед телевизором перенимают такую стилистику общения. Но, видите, политическая мотивация преобладает над пониманием токсичности таких эфиров”, – отметила глава Нацсовета.

Она рассказала, что “Прямий”, как и связанные с нардепом от “Оппозиционной платформой – За жизнь” (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne, создал “по одной кальке” один и тот же продюсер – Алексей Семенов.

“Оно все такое развлекательное, крикливое и гламурное и якобы остро информационное. На самом деле информационное вещание должно давать людям факты, анализ событий, проверенные сведения – здесь предлагают шоу с одними и теми же гостями часто весьма сомнительного компетенции. […] Главная черта этих каналов – однобокость, предубежденность и подтасовка. Ведущие там похожи на актеров, другие – на политтехнологов, а также ведущими сделали многих депутатов и политиков”, – объяснила Герасимьюк.

Телеканал “Прямий” начал вещание в августе 2017 года. Его связывали с пятым президентом Украины Петром Порошенко, хотя официально канал принадлежал Владимиру Макеенко. В феврале 2021 года Порошенко официально купил “Прямий”.

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